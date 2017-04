David Bisbal y Rosanna Zanetti sellan su amor en el Ayuntamiento de Ajalvir Después de un año de noviazgo, la pareja ha firmado los papeles que les convierten en pareja de hecho

David Bisbal y su novia, Rosanna Zanetti, han formalizado su relación, de acuerdo con la información difundida por Ana P. Cabrero en Estrella Digital. El cantante almeriense y la actriz venezolana acudieron al Ayuntamiento de Ajalvir el pasado martes 18 de abril a las diez y media de la mañana para sellar su amor, lo que provocó un gran revuelo entre los habitantes de la pequeña localidad madrileña. Bisbal y Zanetti han firmado los papeles que les convierten en pareja de hecho.

El personal del consistorio no puede revelar ningún detalle al respecto, ya que según aseguran diversos medios habrían firmado un acuerdo de confidencialidad para que el evento se mantuviera en la más estricta intimidad. Al parecer ambos habrían elegido este pueblo para intentar que todo fuera lo más discreto posible y no levantar revuelo alrededor de la noticia. De hecho no habrían permitido hacer fotografías del día ni de la ceremonia, pero sí el cantante andaluz habría accedido amablemente a firmar autógrafos a los habitantes de la localidad.

VER GALERÍA

En tan solo un año de relación David Bisbal y Rosanna Zanetti han dado un paso más en su noviazgo, un hecho que no ha ocurrido con sus anteriores parejas, ni siquiera con Elena Tablada, madre de su hija Ella. Bisbal y Zanetti comenzaron su nozviazgo en abril de 2016, y desde entonces no se han separado. "Me vine para pasar un par de meses y me quedé. Me enamoré de España", asegura Rosana en ¡HOLA! que encontró en David Bisbal al hombre de su vida. En cada acto público o en sus redes sociales es habitual verles muy unidos y cariñosos. Están 'locos' de amor el uno por el otro y sólo hay que ver cómo se miran y las palabras que se dedican para demostrarlo.

Durante la entrega de los premios Dial en Tenerife, el intérprete de Antes que no declaró que su relación marcha viento en popa. “Estoy feliz”, respondió Bisbal que ha reconocido en más de una ocasión que Rosanna es “su versión en femenino”, además de asegurar que le gustaría tener hijos junto a ella. "Ella cuando me mira, sabe que me siento el hombre más feliz a su lado y que soy un afortunado de haberla encontrado. El tiempo, nuestro mejor aliado, nos hará fuertes y nuestro amor será leyenda". Este fue el romántico mensaje con el que Bisbal felicitó a su novia el día de su cumpleaños.

VER GALERÍA

-Así es Rosanna Zanetti, la belleza venezolana que ha cambiado la vida a David Bisbal

-Bisbal se pronuncia sobre la separación de Bustamante cuando aún no conocíamos el paso que ha dado con Rosanna Zanetti

¿Qué significa ser pareja de hecho?

De momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Existen diferencias entre un matrimonio civil y ser pareja de hecho. No puede tributar en el modo de declaración conjunta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tampoco tendrían derecho a disfrutar de los 15 días de vacaciones, ya que el Estatuto de los Trabajadores no lo contempla, aunque sí podría hacerlo su convenio regulador. En caso de separación, el tema de la pensión compensatoria para el miembro desfavorecido sí está expresamente regulado en Aragón, Baleares, Cataluña, Cantabria, Navarra y País Vasco, pero no en Madrid donde habría sido necesario acudir a la vía judicial o haber pactado compensaciones de este tipo al inscribirse como pareja de hecho. Y por último no se le aplica por defecto el régimen de gananciales, ni de separación de bienes. Sin embargo, podrían haber pactado e inscrito en el registro cúal es el régimen económico que desean aplicar. Y en el caso de que haya hijos en común en un futuro, no hay distinción en cuanto a derechos y obligaciones se refiere. El hecho de convertirse en pareja de hecho tampoco les impide poder contraer matrimonio en el futuro. ¿Será el 2017 el año en el que se convertirán en marido y mujer?