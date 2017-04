Esta pequeña tiene un ‘squad’ increíble y la foto que lo demuestra le está dando la vuelta al mundo

Maelyn tiene sólo 4 años, pero ya sabe que las familias se conforman de diferentes formas y la suya, además de contar con mamá y papá, también tiene a sus padrastros, quienes la quieren y la cuidan con el mismo amor. Hace unos días, la pequeña acudió a su juego de futbol acompañada de todo su "squad" y la fotografía que los muestra juntos ha conmovido al Internet.

Tomada desde las gradas del campo de soccer, Maelyn aparece de espaldas luciendo orgullosa el número 37 de su jersey y, junto a ella, los cuatro adultos portando una camiseta en la que, con cierto humor, decidieron colocar sus “roles” dentro de la familia. Con el título de “madrastra” se encuentra Emilee Plaayer, quien fue la que compartió la instantánea en Facebook.

“Gracias a nosotros, nunca creeré que criar en conjunto no es posible. ¡Sé por experiencia que sí funciona! Elige hacer lo que es mejor para tu niño y todo se acomodará”, escribió junto a la imagen que ha sido compartida más de 80 mil veces. Tras el éxito del bonito retrato familiar, Clara Cazeau, madre de Maelyn, contó a Buzzfeed que para ella y su ex esposo, Ricky Plaayer, es importante que su niña entienda que no importan sus diferencias, ella es prioridad.

Así como acudieron a este juego, las familias procuran pasar tiempo juntos, sobre todo para que Maelyn disfrute de la hermanita que le dio su papá hace poco y con la que ya ha podido ir de vacaciones. “Es importante que ella sepa que mami y papi pusieron sus diferencias a un lado por su bien”, agregó Clara sobre esta bonita y ejemplar relación.

