Kendall Jenner y su reacción al ver por primera vez a Caitlyn: 'Se me cayó el corazón' La modelo ha confesado cómo afrontó el cambio de su padre en una sincera entrevista

Kendall Jenner sabía que había algo diferente en su padre. En una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la modelo se ha sincerado y ha abierto su corazón acerca de lo que sintió cuando vio cómo su padre se convertía en Caitlyn Jenner. Confiesa Kendall que había algunas pistas que su hermana Kylie y ella encontraban por la casa les hacían pensar que algo estaba ocurriendo. “Fue como una investigación durante mucho tiempo” comenta. Una peluca, esmalte de uñas... eran algunos de los objetos que aparecían. “Encontrábamos pequeñas cosas y pensábamos: no es normal. Por un momento decíamos ¿la está engañando? (a su madre) y luego, no creo”.

En una ocasión, se despertó de madrugada y encontró a Caitlyn vestida de mujer. “Mi corazón se cayó. Es cuando se vestía como ella misma, a las cuatro de la madrugada antes de que nos despertáramos. Así que, durante un segundo, fue como Wow”. Cuando Caitlyn contó a su familia lo que ocurría, Kendall asegura que “se lo imaginaba”, aunque se lo negaba a sí misma. “Cuando nos lo dijo y nos contó que iba a ser algo real, fueron un par de meses muy emotivos” recordó.

“Si me ponía a hablar de ello lloraba porque es como estar de luto por alguien, como perder a alguien. La persona está ahí, claro, pero físicamente estás perdiendo a alguien. Era mi padre con el que crecí y me crié. Fue un periodo de reajuste, claro. Pero honestamente, te das cuenta de que esta persona todavía está viva, todavía está ahí. Todavía son una bendición y aún son increíbles. Me di cuenta de que tenía que dar gracias porque aún tenía a mi padre. Se convirtió en algo normal. Fue como decir: vale, bien”.

A mediados de 2015, Caitlyn Jenner se mostró ante el público con su nueva imagen, tras someterse a un cambio de sexo, un complicado proceso en el que contó con el apoyo de su familia. Su exmujer Kim y las hijas de esta manifestaron entonces lo orgullosas que estaban de Cailtyn a través de las redes. Khloe dijo: “No podría estar más orgullosa. Caitlyn, eres preciosa”. Kim por su parte escribió: “Sé feliz, muéstrate orgullosa, vive la vida a tu manera”. Kourtney sólo se manifestó con un escueto: “Libertad. Espectacular”. Kylie y Kendall, sus hijas biológicas también, lanzaron mensajes de apoyo. “Mi ángel en la tierra” puso Kylie; “Se libre ahora” escribió Kendall.

Kendall, protagonista desde niña con sus padres y hermanas del reality de televisión Keeping up with the Kardashians, ha conseguido hacerse con un hueco en el mundo de la moda por méritos propios, convirtiéndose en una de las jóvenes tops más cotizadas.