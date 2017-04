El trágico desenlace de la historia del exfutbolista Aaron Hernandez Hernandez fue encontrado muerto en su celda de prisión

Solo cinco días después de que fuera declarado No Culpable de un doble homicidio, en el segundo juicio en su contra, el exfutbolista de los Patriotas, Aaron Hernandez, fue encontrado muerto en su celda de prisión. El exatleta de solo 27 años se suicidó mientras cumplía su condena de cadena perpetua por el asesinato de Odin Lloyd en el 2013. Desgraciadamente, Hernandez decidió poner punto final de esta trágica manera a la historia que lo llevó del éxito al más profundo de los laberintos.

El Massachusetts Department of Correction compartió el siguiente comunicado: “El 19 de abril del 2017, Aaron Hernandez fue descubierto colgado en su celda por los oficiales del Souza Baranowski Correctional Center en Shirley, Massachusetts, aproximadamente a las 3:05 am. Se trató de aplicar técnicas de resucitación en el Sr. Hernandez y fue transportado al UMASS Leominster en donde se le pronunció muerto a las 4:07 am por un médico del hospital”. Según se explica en este mensaje, el hecho fue premeditado y exjugador intento atascar la puerta de su celda con distintos objetos en lo que se sospecha un intento para no ser salvado. El trágico suceso será investigado ya que su representante legal Jose Baez ha señalado que la familia sospecha de un asesinato y no de un suicidio.

Aunque sus representantes legales han señalado que Hernandez no mostraba señales de querer terminar con su vida y no dejó una carta, su trágico final llega exactamente el mismo día en el que el equipo en el que encontró la gloria, los Patriotas, tengan cita en la Casa Blanca para celebrar su triunfo en el Super Bowl. Al conocerse esta lamentable noticia, Tom Brady ha informado que no asistirá al festejo programado aunque no hizo referencia al hecho y citó asuntos familiares como el motivo detrás de su ausencia.

En el 2010, con solo 20 años, Hernandez fue seleccionado por los Patriotas en la cuarta ronda del draft de jugadores. Desde entonces probó su talento en la cancha, tanto que fue firmado por cinco años con un contrato de 40 millones de dólares en el 2012. Ese mismo año jugó el Super Bowl lo que le ganó un bono especial por su gran desempeño y celebraba el nacimiento de su hija. Mientras esto sucedía, se daba el asesinato de los dos hombres por los que fue declarado No Culpable hace algunos días. En junio de 2013, Hernandez fue arrestado por el asesinato de Odin Lloyd, un futbolista semiprofesional, que salía con su cuñada. Los Patriotas se deslindarían de él horas después del arresto y Aaron comenzaría el juicio legal y en abril del 2015 se le sentenciaría a una vida en prisión.