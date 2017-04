El misterioso ramo de flores diario para Paula Echevarría No sabemos si nos encontramos ante un admirador secreto o si se trata de David Bustamante, pues como ellos mismos han reconocido, a pesar del distanciamiento, se quieren muchísimo

Con el regreso a Madrid de Paula Echevarría, después de pasar unos días de descanso en su Asturias natal, ha vuelto el misterioso ramo de flores a su hogar. Era este lunes, 17 de abril, cuando paraba un coche en la puerta de la casa y bajaba un joven que llevaba un bouquet en la mano. Entró en el interior de la propiedad y después de unos minutos salía y se marchaba en su coche.

No sabemos si nos encontramos ante un admirador secreto de la protagonista de Velvet o si se trata de David Bustamante, pues como ellos mismos han reconocido, a pesar del distanciamiento, se quieren muchísimo y lo más importante de todo, tienen una preciosa hija en común, Daniella, de ocho años.

A este ramo, se suma este otro y las rosas que Paula compartió en su cuenta personal de Instagram el pasado 7 de abril. "Buenas noches", escribía junto a esta imagen. "Ojalá sean de David", comentaban sus seguidores.

A la puerta de la actriz no solo llegan flores en estos difíciles momentos, también llegan buenas noticias profesionales. Paula ya había adelantado que a finales de año iba a rodar una nueva película, pues bien, ya conocemos más detalles de su próximo proyecto. La actriz vuelve al cine de la mano de José Luis Garcí con la precuela de El crack, protagonizada por Victor Clavijo, actor que interpretará al detective Germán Areta, personaje al que ya dio vida Alfredo Landa en El crack (1981) y El crack 2 (1983).

Pero antes de este proyecto, Paula rodará varios capítulos de Velvet colección. La actriz se ha reencontrado con sus compañeros en la primera lectura de guión, como refleja esta imagen.

En medio del caos mediático generado después de que saltara la noticia de su separación, Paula y David han pasado la Semana Santa cada uno en su pueblo, ella en Candás, Asturias, y él en San Vicente de la Barquera, Cantabria. Los dos, eso sí, han disfrutado de la compañía de su hija. Primero fue Bustamante quien estuvo con Daniella y después Paula. De hecho, según ha podido saber HOLA.com, no fue el cantante quien recorrió los 134 kilómetros que separan San Vicente de la Barquera de Candás para llevar a la niña con su madre. Al contrario, fue la propia Paula la que se desplazó hasta el municipio cántabro para recoger a su hija y viajar posteriormente con ella hasta la localidad asturiana.

Declaraciones de Paula Echevarría y David Bustamante

Es la primera vez que la pareja se va de vacaciones con su hija por separado, un hecho que pone de relieve la difícil situación que atraviesa su matrimonio. "Hay un distanciamiento, pero no es definitivo", reconoció el cantante en declaraciones exclusivas a Sálvame. Bustamante confía en recuperar la magia de su matrimonio, ya que Paula y él "nos queremos mucho", desveló. Unas palabras que confirman las pronunciadas por la actriz en la presentación de su nuevo perfume. "En mi casa pasan cosas, pero no me voy a pronunciar al respecto. El tiempo dirá. Quiero muchísmo a David y él me quiere muchísimo a mí", manifestó.