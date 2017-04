Una de las niñeras de Madeleine McCann narra cómo fue la noche de su desaparición

Solo faltan dos semanas para que se cumplan 10 años de la desaparición de Madeleine McCann, pero este hecho sigue siendo todo un misterio. La niña de entonces tres años dormía en un resort en Portugal mientras sus papás salían a cenar durante sus vacaciones, cuando desapareció del cuarto de hotel sin dejar rastro. Una década después de los hechos, una de las niñeras del resort ha roto el silencio y ha descrito cómo recuerda la noche de la terrible desaparición.

La mujer, que ha preferido no revelar su nombre, era una de las niñeras del Ocean Club de Praia da Luz, encargadas del cuidado de Madeleine y sus dos hermanitos menores. Desde entonces, lo que vio la perseguiría hasta ahora. La niñera narra que Kate McCann, madre de la niña, decía desesperada: “Se la llevaron”. Según cuenta, los padres estaban consternados: “(Kate) caminaba de arriba abajo. La peor cosa posible le había pasado a ella. Lloraba, pero casi todo el tiempo estaba en un estado catatónico y Gerry (el padre) estaba muy angustiado. Eso es lo que más recuerdo de él, buscando debajo de los coches. No puedo olvidar eso”, dijo a The Mirror.

La niñera ha narrado que la policía tardó casi 90 minutos en llegar al lugar y que al no tener un protocolo correcto, mucha gente entró a la habitación, contaminando la escena. Ha contado cómo al otro día, todos los trabajadores del hotel fueron reclutados para la búsqueda en el lugar, pero que de inicio el resort no era muy seguro, especialmente para las mujeres que habían sido advertidas de nunca andar solas por reportes de violaciones en la zona.

Al haber sido testigo de esa noche, la mujer se niega a creer que los McCann pudieran estar relacionados con la desaparición de su hija. “No hay manera. Una, por el tiempo, y dos, por sus reacciones, por todo. No hay manera”, ha dicho convencida. Al hablar de Maddie, la ha descrito como una niña tierna y tímida.

A pesar de que pareciera que ha pasado mucho tiempo, la investigación sigue abierta y recientemente se ha dejado saber que hay una nueva persona de interés en el caso. Una fuente cercana a la familia ha señalado que los padres nunca han perdido la esperanza de por encontrar a su pequeña hija.