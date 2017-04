Paula Echevarría y David Bustamante se reencuentran en Asturias

Paula Echevarría y David Bustamante se han reencontrado este mañana, según ha confirmado Gema López en Sálvame. El cantante ha recorrido los 134 kilómetros que separan San Vicente de la Barquera (Cantabria) de Candás (Asturias) para llevar a la pequeña Daniella junto a su madre.

Bustamante ha llegado a la casa que la actriz posee desde hace diez años en Asturias, en el concejo de Carreño. Un tranquilo chalé pareado cerca de Candás, en medio del campo, en el que Paula pretende disfrutar de unos días en familia, alejada del foco mediático. "Me muero de ganas de ir a Asturias, no voy desde Navidad, y Daniella se muere de ganas de estar con sus primas", contó recientemente.

Como muestra de que en su casa "pasan cosas", David y Paula hacen vidas separadas, lo que evidencia el distanciamiento entre ellos. Antes de irse con su madre a Candás, Daniella estuvo en San Vicente de la Barquera con su padre, tal y como publica la revista ¡HOLA! de esta semana. Es la primera vez que la pareja se va de vacaciones con su hija por separado, un hecho que pone de relieve la difícil situación que atraviesa su matrimonio.

"Hay un distanciamiento, pero no es definitivo", reconoció el cantante en declaraciones exclusivas a Sálvame. Bustamante confía en recuperar la magia de su matrimonio, ya que Paula y él "nos queremos mucho", desveló. Unas palabras que confirman las pronunciadas por la actriz en la presentación de su nuevo perfume. "En mi casa pasan cosas, pero no me voy a pronunciar al respecto. El tiempo dirá. Quiero muchísmo a David y él me quiere muchísimo a mí", manifestó.

Además de refugiarse en los suyos, Paula y David se han volcado en el trabajo. La actriz se incorporará muy pronto al rodaje de Velvet colección; el cantante, por su parte, se encuentra en plena gira de su ‘Tour amor de los dos’. Al concierto del próximo 28 de abril en León, suma otras dos fechas: el 10 de junio en Salou y el 13 de agosto en Luanco, Asturias.