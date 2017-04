De cuando tu lagartija sabe saludar y ahora es una estrella de Internet

Sin importar la especie o el tamaño, los animales no dejan de sorprendernos y parece que todos tienen la capacidad de aprender uno que otro truco, sobre todo cuando conviven con humanos todo el tiempo. El nuevo fenómeno de Internet lo comprueba, pues se trata de una lagartija que, con toda su gracia, sabe levantar una de sus patas para saludar.

El clip que lo demuestra dura apenas 27 segundos, pero ya cuenta con más de 60 millones de reproducciones en la página de Facebook The Lad Bible, en donde se puede ver al dueño del reptil moviendo su mano frente a la pecera en la que tiene a su mascota. El animal, en un principio, lo mira fijamente para después, imitar con su patita lo que está viendo a través del cristal.

Claro que esto no ha dejado indiferente a nadie y es que, ¿cuándo habías visto a una lagartija saludar? Tras darse a conocer este video, del cual no se sabe nada más, muchas personas comenzaron a aprovechar los comentarios para explicar la acción de la lagartija la cual, parece no ser sólo una cuestión de imitación, sino de naturaleza.

Según han coincidido varios usuarios de las redes sociales, esta especie conocida como dragones barbudos, utiliza ese movimiento para reconocer a otro de su especie pero también, para indicar sumisión, lo que probablemente estaba haciendo con su humano. Y aunque ahora sabemos que no es un truco que aprendió, sin duda esta simpática lagartija seguirá rondando Internet por un buen rato.