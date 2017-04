David Bustamante: 'Hay un distanciamiento, pero no es definitivo' El cantante se ha pronunciado por primera vez de la difícil situación que atraviesa su matrimonio

David Bustamante ha roto su silencio. Ocho días después de que saltara la noticia de su separación de Paula Echevarría, el cantante se ha pronunciado sobre su delicada situación personal. A las puertas de su casa de San Vicente de la Barquera, Cantabria, donde se encuentra de vacaciones con su hija Daniella, ha reconocido ante el micrófono de Sergi Ferrer, reportero de Sálvame, que "hay un distanciamiento, pero no es definitivo". Aún así, no pierde la esperanza y confía en que su matrimonio vuelva a ser el que era: "Seguro que se recupera, nos queremos todos mucho".

Molesto por los comentarios publicados en algunos medios sobre su estilo de vida, el cantante ha manifestado: "Estáis dibujando a una persona que no conozco. Estáis tirando mi imagen por los suelos. Es feo, no me lo merezco porque siempre me he portado bien con la prensa".

"Estoy perfecto, disfrutando de mi pueblo, de mi familia... Gracias por preocuparos, os mando un beso", ha dicho al despedirse.

El cantante ha confirmado así el difícil momento que atraviesa su matrimonio, algo que ya hizo Paula el pasado miércoles durante la presentación de su nuevo perfume: "En mi casa pasan cosas, pero no me voy a pronunciar al respecto", dijo. "El tiempo dirá. Quiero muchísmo a David y él me quiere muchísimo a mí", añadió.

Mientras Bustamante hacía sus declaraciones más esperadas, Paula llegaba a Asturias para disfrutar de unos días en familia, tal y como adelantó recientemente. "Me muero de ganas de ir a Asturias, no voy desde Navidad, y Daniella se muere de ganas de estar con sus primas", contó. La pareja se ha repartido las vacaciones de Semana Santa de la niña tras su separación. El cantante está ahora con la pequeña Daniella en Cantabria, mientras Paula cuenta las horas para reencontrarse con ella en Asturias.

Además de refugiarse en los suyos, Paula y David se han volcado en el trabajo. La actriz se incorporará muy pronto al rodaje de Velvet colección; el cantante, por su parte, se encuentra en plena gira de su ‘Tour amor de los dos’. Al concierto del próximo 28 de abril en León, suma otras dos fechas: el 10 de junio en Salou y el 13 de agosto en Luanco, Asturias.