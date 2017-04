¿Es este el nombre que Irina Shayk y Bradley Cooper le han puesto a su hija? Según apuntan algunos medios, la pareja ha tenido una niña y le han puesto un nombre de lo más original

Fueron papás hace dos semanas, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido que Irina Shayk y Bradley Cooper han dado la bienvenida a su primer hijo en común. La pareja ha llevado el embarazo de la modelo rusa con la máxima discreción y a penas han trascendido detalles a lo largo de estos meses. De hecho, aunque en un primero momento no se sabía el sexo del bebé, según ha publicado el portal de noticias E!News Irina dio a luz a una niña y descubre cómo la han llamado: Lea de Seine Shayk Cooper. Un nombre muy original, además de que llama la atención que primero le hayan puesto el apellido de la modelo, algo que suele ser habitual en otros países.

Lo ha confirmado una fuente cercana, que también ha asegurado que la top, de 31 años, y el actor, de 42, están tremendamente felices con la llegada de su pequeña. "Están extremadamente emocionados y se sienten muy bendecidos", ha confesado. E! News ha publicado también las primeras fotografías de Shayk tras ser mamá. Acompañada en todo momento de Bradley, este pasado fin de semana aprovecharon para dar un paseo con su hija por Venice Beach (California), además de disfrutar de su momento más dulce entrando a comprar en una heladería llamada Jeni's.

Como decíamos, si hay algo que ha caracterizado el embarazo de Irina ha sido el secretismo con el que lo han llevado. Desde los extraños looks que ha lucido estos meses -con ropa amplia y tapándose con bolsas o abrigos- para intentar ocultar su embarazo cuando ya todos lo sabíamos, pasando por la manera en la que lo hizo 'oficial' en el desfile de Victoria's Secret, hasta por las contadas ocasiones en las que se han dejado fotografiar juntos. No sabemos cuál será el motivo, pero de lo que no hay duda es de que están felices con la llegada de su pequeña.

