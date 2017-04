Contra viento y marea, esta pareja tuvo que casarse en un hospital

Cuando hay amor, el resto es lo de menos. Así lo demostraron Lauren y Sean, una pareja que a última hora tuvo que cambiar sus planes y darse el “sí, acepto” en la capilla de un hospital. Todo comenzó conforme lo organizado desde meses atrás para una boda sorpresa, pero cuando durante el inicio de la ceremonia la mamá de la novia colapsó, todo tuvo que detenerse. Los preocupados novios acompañaron a la señora Pamela Lindsay al hospital, donde las enfermeras decidieron que no podían perderse de su gran día y les organizaron una boda express.

Lauren y Sean tenían todo planeado para contraer matrimonio de forma sorpresiva para sus amigos y familiares en el Moreton Bay Boat Club, en donde ya se encontraban, cuando de último minuto todo cambió. La mamá de la novia, Pamela, convulsionó al entrar al lobby del lugar y rápidamente, tuvo que ser trasladada al Redcliffe Hospital en donde fue sometida a diferentes análisis.

Mientras tanto, Lauren, enfundada en su vestido de novia y Sean, en su elegante traje, esperaban alguna noticia. La chica de 23 años sabía que la boda no podía continuar, decidida, dijo que ella no quería llegar al altar si su madre no estaba a su lado. Esto hizo que las enfermeras y trabajadoras del hospital idearan una manera de hacer su sueño realidad.

Con la capilla del Redcliffe Hospital como escenario y Pamela ayudada de una silla de ruedas, los novios lograron casarse ese día. “Contra viento y marea –o una visita a la sala de urgencias- nos casamos. Tal vez no fue precisamente como lo habíamos planeado pero pocas cosas lo son. La primera boda en la capilla del Recliffe Hospital definitivamente resultó en fotos e historias memorables. Gracias a todos los que vinieron y celebraron con nosotros, esperaron 4 horas, vinieron al hospital y regresaron. Los amamos. Somos quienes somos gracias a ustedes”, escribió la feliz novia en Facebook, demostrando que cuando se trata de amor los detalles no importan.