Gaitas, queso, sidra asturiana... el día que Eva visitó Longoria

Quizá "Longoria" no es el más común de todos los apellidos, y casi todos lo relacionamos con la popular actriz que nos conquistó a todos con su papel en Mujeres Desesperadas y se ha convertido en una estrella de las pantallas. Pero Longoria también es una localidad del concejo de Belmonte de Miranda, en Asturias, donde precisamente tiene raíces la intérprete estadounidense... y donde ha estado este fin de semana.

Eva Longoria continúa con su viaje por España que comenzó esta semana para participar, como siempre hace, en la gala Global Gift 2017 celebrada en Madrid. Pero la actriz, que adora nuestro país, no se ha limitado a visitar la capital, y ha seguido recorriendo algunos de los rincones de la geografía española acompañada por su marido, Pepe Bastón.

#Rioja #WineOClock 🍷 Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 12:23 PDT

Tras una parada en La Rioja, donde aprovechó para disfrutar de sus viñedos -y de sus vinos-, la actriz puso rumbo a Asturias para conocer un poquito mejor sus orígenes. Eva anunció con orgullo su llegada a Longoria con esta foto en la que posa junto al cartel y un mensaje mostrando su agradecimiento por el cariño que ha recibido de los asturianos: "Sí. Esto ha ocurrido hoy. ¡Finalmente he conocido mis raíces! He estado esperando durante años para visitar este pequeño pueblo, de donde vienen mis ancestros y mi apellido. ¡Y hoy he conocido a toda su gente increíble, radiantes de orgullo! Gracias a todos los que me habéis dado la bienvenida hoy, he recibido todo el cariño y la energía de cada uno de vosotros", ha escrito.

VER GALERÍA

Los habitantes de este pequeño pueblo han querido dar una calurosa bienvenida a la actriz, que ha sido recibida al son de gaitas asturianas y ha podido disfrutar de los productos más típicos de la tierra. En declaraciones para el medio Conexión Asturias, Eva ha asegurado que "quería venir hace mucho tiempo" y que "es un honor" para ella conocer esta localidad. "Soy de Asturias, mi familia es de Longoria y estoy muy contenta, porque nunca tengo tiempo de venir, pero aquí estoy", ha explicado.

La productora de Criadas y Malvdas ha querido destacar la amabilidad de los lugareños, una de las cosas que más le han gustado. "Me encanta, es mi primera vez en Asturias, mi primera vez en el norte de España, y qué diferencia con el sur y con Madrid, es más verde, muy bonito". Aunque si hay algo que verdaderamente le ha conquistado es la gastronomía local, porque en su breve visita Eva ha probado... "¡Todo! Queso, jamón, sidra, vino de Cangas de Narcea" y, de postre, "arroz con leche". La actriz ha bromeado comentando que para la dieta "es muy peligroso estar aquí" y que por eso tenía que marcharse, aunque no duda de que volverá pronto.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-¿Qué planean Eva Longoria y Chenoa?

Tras Longoria ha llegado el turno para Covadonga, también en el Principado de Asturias. Allí ha sacado su lado más espiritual visitando el Santuario y cumpliendo con la tradición de beber de la fuente de los siete caños, un momento que también ha querido compartir con sus seguidores.

Y de Asturias al País Vasco. Por el momento, la actriz ha estado en Bilbao, desde donde ha saludado a sus fans ("¡Buenos días España! Vaya joya esta escultura de Richard Serra en el Museo Guggenheim de Bilbao. ¡¡Uno de los puntos de interés de nuestro viaje!!", ha escrito) y en San Sebastián, donde ha posado frente a la Construcción Vacía de Jorge Oteiza. ¡Está claro que está decidida a aprovechar al máximo su tiempo en España!