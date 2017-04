Alejandro Sanz y su hijo Dylan, ‘mano a mano’ en el gimnasio El cantante quiso compartir con sus seguidores una graciosa imagen en la que el pequeño imita a la perfección a su padre

La rutina física de un artista en ocasiones raya la de un deportista de élite, por ello, no es extraño que muchos de ellos tengan un entrenamiento casi diario para estar a la altura a la hora de realizar sus shows. Alejandro Sanz, que el próximo 24 de junio hará su concierto más especial en el estadio Vicente Calderón con un repaso a los éxitos de su carrera, ya se está preparando para la ocasión y, esta vez, lo ha hecho junto a un acompañante muy especial.

Su hijo Dylan, de seis años, fruto de su matrimonio con Raquel Perea, ha querido imitar a su padre en sus ejercicios físicos y, vista la imagen que el cantante ha publicado, el pequeño puede decir que está a la altura de su papá.

Así, Alejandro en primer plano y Dylan en segundo, padre e hijo aparecen apoyados con una sola mano en una bicicleta estática y con la otra cogiendo su pie, apareciendo los dos en perfecta sintonía. Una imagen perfecta con la que ilustró el ‘Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz’.

El hijo mayor de Sanz y Raquel ya nos sorprendió hace unos días cuando su madre en su cuenta oficial de Instagram compartía varios vídeos de Dylan hablando ruso, chino y árabe… Y es que el propio cantante era el encargado de hacer público en 2015 que su hijo hablaba cinco idiomas (los citados más el inglés y el español). Una educación basada en el aprendizaje de siete culturas con sus siete idiomas.

Aunque Dylan y Alma son a los que más ve, Alejandro se desvive por sus cuatro hijos, de los que se siente muy orgulloso. "Se quieren muchísimo, se adoran, y yo estoy muy contento, doy gracias a Dios por mis cuatro hijos y no me arrepiento de nada. Tú les das la vida a ellos, pero la vida que te dan ellos a ti no es comparable. Cada uno con su personalidad y sus cosas…”, manifestó recientemente en una entrevista junto a Pablo Motos.