La reacción de Kendall Jenner tras conocerse que Pepsi retira su anuncio y le pide disculpas

La multinacional Pepsi se ha visto obligada a retirar un anuncio protagonizado por Kendall Jenner tras las críticas recibidas en las redes sociales. En el anuncio titulado Live for Now Moments Anthem, una metáfora del clásico "no nos mires, únete", Jenner, inmersa en una sesión fotográfica, decide a unirse a un grupo de manifestantes y ofrece una Pepsi a un oficial de policía para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Este spot no sólo ha sido acusado de apropiarse del movimiento Black Lives Matter y usar la justicia social para vender refrescos, sino que ha generado reacciones como la de la hija de Martin Luther King, Bernice King: "Si tan solo papá hubiera sabido sobre el poder de #Pepsi", tuiteó King, junto a una foto en blanco y negro de su padre siendo confrontado por un oficial de patrulla.

Una imagen de Jenner que remite directamente al enfrentamiento cara a cara que tuvo lugar el año pasado en Baton Rouge (Luisiana), entre Leshia Evans, activista de Black Lives Matter, y un policía. Una imagen que dio la vuelta al mundo y viendo ahora la similitud sólo por vender refrescos ha generado cierta polémica.

La indignación ha sido tal que la compañía ha terminado retirando el anuncio y ha pedido disculpas: "Pepsi estaba intentando proyectar un mensaje global de unidad, paz y entendimiento. Claramente no hemos cumplido con nuestros objetivos, y pedimos disculpas”. Y recalcó que se arrepiente de haber puesto a Kendall Jenner en el ojo del huracán, ya que a la modelo le llovieron comentarios negativos en las redes sociales. "No pretendimos reírnos de algo serio. Vamos a quitar el contenido para que la cosa no vaya a más. También pedimos perdón por poner a Kendall Jenner en esta situación".

Tras la retirada del anuncio, Kendall Jenner está "devastada", según ha publicado el medio digital ET Online, citando a fuentes de su familia. "Esta es la primera campaña controvertida en la que se ha visto envuelta", ha asegurado dicha fuente que añade: "Aunque ella no tenía nada que ver con la producción y el mensaje de la campaña, la culparán porque es la imagen". Y concluye diciendo: "La intención original del anuncio era reflejar todas las protestas globales tratando de hacer de este mundo un lugar igual para todos, pero no deberían haber contado con una 'celebrity' para enviar un mensaje tan fuerte como este", concluye la citada fuente. Por el momento Kendall no se ha pronunciado en público, pero sí ha retirado cualquier imagen en su cuenta de Instagram que tenga que ver con Pepsi.