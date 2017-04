Primeras declaraciones de Paula Echevarría sobre su separación: 'El tiempo dirá' La actriz compareció ante los medios en su convocatoria más difícil tras anunciarse su ruptura de David Bustamante

La expectación ha sido máxima. Paula Echevarría ha comparecido por primera vez ante los medios tras su separación de David Bustamante. A las 11 de la mañana en el hotel Gran Meliá Palacio de los Duques numerosos medios esperaban la llegada de la actriz más buscada. Sin duda su ruptura ha sido inesperada y ha causado una auténtica conmoción. Aún así su nueva situación sentimental no ha cambiado su rutina y lo demostró a su llegada a la presentación de su nueva fragancia, Sensuelle. "Un aroma único y delicado con el que sentir la seguridad y sofisticación de una estrella bajo los focos", como reza su eslogan, y nunca mejor dicho.

Paula Echevarría hacía acto de presencia con veinte minutos de retraso en la que ha sido su presentación más difícil. Vestida de blanco con un diseño muy primaveral de top y falda con volantes de Dolores Promesas, la actriz estaba radiante pese a las circustancias que le rodean. Tras el huracán mediático que ha suscitado su separación, Paula anuló toda sus entrevistas, pero sí manifestó que haría una declaración conjunta para todos los medios.

Con valentía y la profesionalidad que le caracteriza, Paula se enfrentó a la entrevista más comprometida de su vida. "No estoy triste, estoy muy contenta. Tengo muchos motivos para estar contenta", esas fueron sus primeras declaraciones ante los medios en las que no ha confirmado ni desmentido su separación de David Bustamante. Ante el aluvión de preguntas sobre su ruptura, Paula quiso dar a entender que su vida sigue con toda normalidad, aunque sus lágrimas al final de la comparecencia dejaron de manifiesto el difícil momento que atraviesa su matrimonio. "No pasa nada, en mi casa pasan cosas, pero no voy a entrar, ni él va a entrar nunca. Si alguna vez es así, lo sabréis", comenzó de un modo rotundo, pero a medida que transcurría la entrevista los nervios fueron aflorando en la actriz. Paula, que en todo momento intentó mantener la compostura, quiso agradecer ante todo el cariño de los medios, pero siguió sin pronunciar palabra. Simplemente se limitó a decir que hay "cosas que se han publicado que no son ciertas y cosas que sí". Y ante las últimas imágenes de David Bustamante llegando a su casa, quiso recalcar: "David estuvo en "su" casa como es normal. Todo es normal, mi vida sigue siendo la de siempre". Y concluyó diciendo: "Mientras que David y yo no hablemos... El tiempo dirá. Quiero muchísmo a David y él me quiere muchísimo a mí". Al final, la actriz, que ha estado muy educada y cariñosa con los periodistas, se derrumbó y tuvo que retirarse entre lágrimas con la "excusa" de retocar su maquillaje.

Paula y David llevan tiempo distanciados, y sus familiares, amigos y su hija ya conocían el triste desenlace, pero aún así está siendo un duro trago. Al parecer habría sido la actriz quien tomó la decisión de separarse, hace dos meses, tras haber luchado mucho por su matrimonio. En las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana podrá encontrar información y fotografías exclusivas, con todas las claves de esta impactante separación. Según parece, David Bustamante lleva semanas viviendo en la casa que sus padres tienen en Madrid, muy cerca del domicilio conyugal, que habría abandonado por expreso deseo de Paula. Ella, tras pasar unos días en Nueva York, dedicó su tiempo a su hija Daniella, de ocho años, con quien fue fotografiada dando un paseo el pasado fin de semana.

Paula responde

- Qué expectación has levantado con esta presentación de este perfume, yo no sé si alguna vez te has enfrentado a tantísimos medios

(Niega con la cabeza)

- ¿Cómo te sientes?

De hecho me decían ahora compañeros vuestros que me ven nerviosa hoy, y digo yo, bueno, es que si le dais la vuelta a cualquier cámara yo creo que cualquiera se sentiría nervioso ante semejante situación.

- ¿Es el momento más difícil al que te has tenido que enfrentar en tu vida?

No, no, ¿por esto dices?

- No, me refiero a la situación que hay ahora mismo.

No… No, o sea… Hay mucha… O sea, no quiero decir, no quiero decir nada.

- ¿Cómo definirías la situación que estás viviendo ahora mismo?

¿Caótica? (ríe) Porque esta mujer (señala) y ella me acompañan por la mañana, por la tarde, cuando recojo a la niña del cole, cuando me la llevo a merendar… O sea, son situaciones que también es la parte B de mi profesión, además yo siempre he respetado mucho a la prensa, el trabajo de todos, creo que también se me ha respetado muchísimo a mí, creo que es un sentimiento mutuo por parte de todos y yo la verdad agradezco muchísimo a todos el interés.

- Que haya un directo en la puerta de tu casa, que la gente te siga, ¿cómo estás viviendo esta situación? Entendemos que es un momento insólito en tu vida, no ha pasado antes.

Pues así, lo estoy viviendo como algo insólito, como algo… pues precisamente por eso quizás hoy me veis más nerviosa de lo normal, o más así, que os miro más asustada. Es algo a lo que no estoy acostumbrada, yo puedo tener un fotógrafo a veces, o cuando hago algo o cuando voy a algún sitio, pero la persecución esta… hacía… yo creo que desde que estaba embarazada que no vivía algo parecido, es incómodo.

- ¿Se va a confirmar o se va a desmentir la separación o la crisis o habéis hablado que no vais a decir nada?

No, yo no voy a decir nada, o sea yo no y estoy prácticamente convencida de que David tampoco. Te vuelvo a repetir, yo nunca. Se ha hablado de crisis a lo largo de mi matrimonio muchísimas veces, podéis tirar de hemeroteca y veréis que se ha hablado de crisis muchísimas veces y yo nunca jamás me he pronunciado. Yo nunca he desmentido, además siempre he dicho que no entraba, y que no iba a entrar, y que no tenía que desmentir algo que yo nunca había dicho que fuera verdad. Entonces, ¿qué voy a desmentir? Si yo nunca me he pronunciado al respecto. Pero lo que sí he dicho en otras ocasiones es que a mí lo que me molesta es que se mienta, que se inventen cosas, y que no se haga justicia, y que no se haga honor a la verdad.

- Cuando se habla de separación, ¿se miente?

(Pausa) Se miente en muchas cosas.

- ¿En esto se miente?

Se miente en muchas cosas.

- ¿En qué se ha mentido, especialmente?

Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. No quiero entrar a lo que es verdad y lo que es mentira, no quiero analizar, solo digo que jo, que de verdad, que no quiero darle más bombo a esto y que el día que haya que decir algo pues se dirá. Nos queremos muchísimo, eso es algo que es evidente, yo creo que eso es algo que también se nota, que vosotros también lo veis. Y la gente que nos conoce de hace años y que nos acompaña más día a día lo sabe.

- ¿Cómo es vuestra relación en estos momentos, cómo definirías vuestra relación?

Nuestra relación es estupenda.

- ¿Y hay amor?

(Pausa) Sí, hay mucho, sí.

- ¿Amor de pareja?

Sí, hay mucho amor, sí.

- Sin embargo, ¿no se está quedando en casa David?

Si te cuento lo que pasa de la puerta de mi casa para dentro sabes tanto como yo.

- Quizás también el matiz sea que, muchas veces se ha hablado de crisis, pero esta es la primera vez que se habla de la ruptura de un matrimonio

Son palabras mayores…

- Y quizás esta es la pregunta que…

Hay una niña de ocho años, que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice…

- Está a la orden del día separarse

Claro que sí, si es que por supuesto que sí, pero claro, cuando es verdad, cuando es un hecho, cuando es cierto. Yo me refiero a que hay que ser prudentes.

- Se llegó a decir que ya habíais preparado incluso a vuestra hija, que se lo habíais dicho ya a la familia…

Nada, nada de eso es verdad.

¿Qué le deseas a David?

Yo, lo mejor.