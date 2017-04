Shakira presume de su hijo Sasha, un 'pequeño deportista' con madera de estrella La colombiana ha compartido un vídeo en el que se ve cómo el niño, de dos años, juega al tenis, al baloncesto...

Está loca por sus niños y nadie lo duda. Shakira no escatima en muestras de cariño y mensajes llenos de ternura hacia los dos hijos que tiene con Piqué, Milan y Sasha. Los dos son los niños de sus ojos, los príncipes de su casa y los que consiguen arrancarle una sonrisa y miles de palabras y miradas de orgullo. Ha sido precisamente este amor de madre el que ha llevado a la artista a compartir con todos sus incondicionales varios instantes del pequeño Sasha, que a sus dos añitos, se revela como un auténtico deportista.

En un montaje se le puede ver jugando al tenis, al baloncesto y bajando por un tobogán... y no se desenvuelve nada mal cuando se trata de actividad física. “¡Mi bebito deportista! My Little athlete! (¡Mi pequeño atleta!)” escribe junto a estas imágenes. Su hermano Milan no se queda atrás en cuanto a actividad y ha demostrado que lo suyo es también el tenis y darle patadas al balón, como se ha visto en otros vídeos publicados por sus padres. De hecho, es normal que teniendo en casa a uno de los mejores deportistas del mundo los niños hayan seguido sus pasos. Incluso Shakira ha cogido la raqueta para saltar a la cancha.

VER GALERÍA

Es este vídeo compartido por la intérprete una declaración de amor, no sólo porque se ve a su niño, sino porque suena además una canción con un significativo mensaje. Se trata del tema 23, una canción que Shakira escribió para su pareja y padre de sus hijos Piqué. Una de sus estrofas dice así:

Primeras clases con la raqueta! Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el 8 de Ene de 2016 a la(s) 11:51 PST

"Everybody needs an anchor (todo el mundo necesita un ancla)

A little something that makes you stay (un algo que te haga quedarte)

An incentive, Someone to fight for (un incentivo, alguien por quien luchar)

Cause no one really needs so much space (porque nadie necesita realmente tanto espacio)

A couple years ago I was lonely (hace un par de años estaba sola)

I used to think that there was no God (creía que Dios no existía)

But then you looked at me with your blue eyes (pero cuando me miraste con tus ojos azules)

And my agnosticism turned into dust (mi agnosticismo se convirtió en polvo)”.