Que hiciste ¡¿qué?! La divertidísima broma de este papá a su esposa mientras cuidaba a su hijo

Todo comenzó con un simple mensaje, pero este divertidísimo intercambio entre un papá y su esposa no podría ser mejor. Y es que en la noche en la que Bobby se tuvo que quedar cuidando a su hijo mientras su esposa trabajaba en la sala de emergencias, decidió jugarle una broma que no podría haber sido mejor. Con mucho expertise, todo comenzó con mensajes típicos entre ellos hasta que llegó la bomba que detonaría todo: “Oye, ¿podemos reagendar esas fotos?”. La esposa inmediatamente dice que no a la petición de Bobby para cambiar la cita para una sesión de fotos familiares que tenían.

Ante la pregunta de por qué tenían que cambiarla, el esposo corre a responder: “¿Te acuerdas de cuando estabas embarazada y yo me encargué de todo y limpié y cociné y no te dejé ni mover un dedo porque te amo mucho?”. Ya con esa frase se sabía que había hecho algo malo, muy malo. “¿Qué hiciste?”, cuando Bobby no contestaba y tampoco respondía al teléfono, su esposa se molestaba cada vez más. “Tranquilízate, lo voy a arreglar”, escribe Bobby para después enviarle una foto de pelo güero…como el de su hijo, pero en el piso junto a una rasuradora.

“Me estaba cortando el pelo para las fotos que tú querías así que fue tu culpa. Me volteé por un minuto y ya se había rapado todo el pelo”, escribe Bobby y después le manda una foto de su hijo con un pelo muy extraño sugiriendo que tomen las fotos desde un ángulo especial. “Se acaba de ver en el espejo. Está súper triste, no deja de llorar”, escribe Bobby junto a una foto del nene escondido bajo las cobijas. Y qué mejor manera de hacerlo feliz que raparse el pelo como él. “No te rapes. Contéstame ahora Bobby”, la pobre esposa desesperada suplica en los siguientes mensajes.

La adorable niña que al comprar una muñeca dio una gran lección de vida ¡La niñera del año!

Esta chica se disfrazó de sirena para cuidar a una niña de 3 años

Así es como se llega a la foto de padre e hijo pésimamente rapados. “Voy para la casa, no toques a mi bebé hasta que llegue”, escribe una desesperada mamá después de todo tipo de mensajes de angustia. Lo que no sabía es que todo era una broma, lo que su esposo revela con una foto de papá e hijo con su larga melena como siempre. “Es Photoshop nena, ninguna cabeza está rapada, todo está bien”, escribe Bobby, “¿Por qué harías eso? Un día voy a tener que explicarle a mi compañera de celda que estoy encerrada de por vida porque mi esposo pensó que era gracioso. Me las vas a pagar, solo espera”. En definitiva, la mejor broma lograda por medio de mensajes.