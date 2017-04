La voz de esta chica cantando ‘Hallelujah’ está dejando al mundo con la boca abierta

Un viaje a Italia junto con sus compañeros de coro se convirtió en la plataforma perfecta para que el mundo la conociera. Su nombre es Tiffany Day, tiene 17 años, posee una voz que ha sorprendido a muchos y, gracias a un video que ella compartió en Twitter, ahora su talento ha quedado al descubierto.

La chica viajó desde Kansas y, como parte de un programa en su preparatoria, se presentó en varias catedrales italianas al lado de sus compañeros. Sin embargo fue durante un paseo en Venecia que encontró un pozo con un eco increíble y pensó que sería divertido probarlo con una canción. Tiffany eligió Hallelujah de Leonard Cohen y compartió en su red social el clip en el que se le escucha interpretar el clásico tema.

Para ella ese sería sólo una anécdota más de su viaje, pero el video de menos de un minuto se volvió viral y hasta ahora, cuenta con más de 127 mil retuits, algo que la ha sorprendido mucho. Gracias a esta respuesta, la estudiante decidió compartir en Youtube su versión completa de dicha canción, demostrando una vez más que tiene una voz excepcional.

Además de este video, Tiffany cuenta con otros covers en su canal, además de otros clips en los que deja ver su pasión por la música, los viajes y pasar tiempo con sus amigos. “Estoy impresionada con lo que está pasando. Son muy dulces y les prometo que seguiré subiendo videos de canciones”, escribió en Twitter tras darse cuenta que ahora es famosa.

found a well in italy with a nice echo 😊❤️ missing this trip already pic.twitter.com/tTkJeFo97k