El busto de Ronaldo, el único que consigue robarle el protagonismo en las redes

Cristiano Ronaldo, así se llama el nuevo aeropuerto de Madeira. El delantero del Real Madrid acudió rodeado de su familia -su madre, su novia, Georgina, y su hijo- a la inauguración y se mostró “feliz y honrado” por un homenaje que su ciudad natal ha querido rendirle pero que no ha quedado exento de polémica. "Sé que hay personas que no están de acuerdo con el cambio de nombre, que incluso están sentadas aquí, está bien. Vivimos en un país democrático" y añadió “no lo he pedido, pero no soy hipócrita y asumo que me siento halagado y me hace feliz".

-Georgina, bienvenida al Aeropuerto Cristiano Ronaldo de Madeira

Al margen de las declaraciones de Ronaldo, si hubo un detalle que no ha pasado desapercibido en redes ha sido el busto con su rostro que no ha acabado de convencer, especialmente a los usuarios de las redes sociales. El jugador del Real Madrid no ha quedado demasiado favorecido y los memes no han tardado en inundar las redes.

Hay opiniones para todos los gustos. Unos destacaron que la apariencia del busto tenía un parecido sorprendente con el futbolista irlandés Niall Quinn, otros opinaron que la imagen se parecía más al ex defensa noruego del Liverpool John Arne Riise.

No es la primera vez que Ronaldo es inmortalizado en bronce. A las afueras de su propio museo en su ciudad natal de Funchal hay una estatua que se eleva sobre su ciudad natal de Funchal, algo a lo que ha hecho referencia el escritor de fútbol Tom Williams y ha asegurado que cuando se trata de esculturas Ronald tiene una “suerte espantosa”.

