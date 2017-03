¡La niñera del año! Esta chica se disfrazó de sirena para cuidar a una niña de 3 años

Ser niñera tiene una lista interminable de responsabilidades y cuidados con los que se debe cumplir, pero Keegan Carnahan, de 15 años, fue más allá de sus deberes y pensó en una idea para conectar mejor con Alidy, la pequeña de 3 años que cuida en sus tardes libres. Con su ingenio, la chica se ha vuelto popular en las redes sociales y todo, gracias a un simple disfraz.

“Alidy había decidido que ese día se disfrazaría de sirena, así que pensé que sería divertido sorprenderla trayendo el mío para el momento del baño”, contó Keegan a Buzzfeed. Al parecer, la joven tenía guardada la brillante cola desde los 12 años y al ver la de la niña, pensó que sería una buena forma de convivir con ella.

El resultado fue genial pues, según se puede ver en las imágenes que ella misma compartió, primero con una amiga, y después en redes sociales, Alidy estaba realmente feliz de tener una amiga sirena con quien estar en la hora del baño, sobre todo después de los duros meses que ha tenido que enfrentar, como se pudo saber después. Jenna Haslam, mamá de esta linda sirenita, usó sus Twitter para agradecer a Keegan y contó porqué era tan importante ver sonreír a su hija.

“No ha tenido una conexión con alguien más desde que su padre murió hace cuatro meses. ¡Estoy muy agradecida!”, escribió junto a un video que demuestra la felicidad de su niña quien, desde el triste hecho, había decidido sólo usar disfraces. Tras saberse esta parte de la historia, la gente le ha enviado cientos de mensajes a Keegan felicitándola por su idea, además de que algunos padres le han escrito para que los ayude con sus peques también.

Thanks @selftltledtyler she hasn't had a pure connect since her dad died 4 months ago. So grateful! pic.twitter.com/KRL69ZkgAn