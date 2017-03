Cómo se prepara George Clooney para ser padre y descubre los nombres que le gustaría para sus gemelos

George Clooney es feliz ante la idea de convertirse en padre por primera vez y de gemelos. El actor ha hablado sobre el embarazo de su esposa, Amal, y ha revelado que la gestación avanza sin problemas. Clooney hizo unas declaraciones a Extra durante el CinemaCon en Las Vegas en las que no dudó en elogiar a la futura madre de sus hijos: "Ella lo está haciendo realmente bien, ella es increíble. Yo no tengo nada que hacer. No hay nada en lo que yo pueda ayudar, pero hago té y otras cosas sin importancia".

A principios de este año, la pareja confirmaba emocionada su embarazo de gemelos - serán los primeros hijos tanto para la estrella estadounidense como para la abogada de derechos humanos-. Confiado ante la idea de convertirse en papá, un desafío para el actor de 55 años, asegura que ya ha comenzado a prepararse para esta nueva aventura "Sé hacer swaddling -técnica para envolver al bebé en una mantita para que se sienta como en el vientre materno-'. Sé lo que me espera". George también bromeó diciendo que Amal, de 39 años, ya ha vetado dos nombres. "Mi esposa dice que no puedo llamarles Casa y Amigos, eso es lo único que no puedo hacer", reveló a ET, en referencia a su marca de tequila Casamigos, que comparte con su amigo y socio Rande Gerber, marido de Cindy Crawford.

El actor se niega a poner nombre a los niños antes de que nazcan porque asegura que en la elección todo el mundo tiene algo que decir. "He tenido amigos eligiendo nombres con sus padres y luego cualquier nombre que elijas es como 'oh, no. ese es de un primer ministro ... O no podemos llamarla Susan, ¿te acuerdas de tu tía Susan?", asegura.

Fue su amiga Julie Chen, presentadora del programa The Talk, de la cadena CBS, quien anunció la buena noticia el pasado 9 de febrero. Estas fueron sus palabras: "Beyoncé no es la única estrella que está esperando gemelos. Hay que felicitar a George y Amal Clooney". "Lo que hemos averiguado y que nadie más sabe, es que nacerán en junio", añadió.

George y Amal celebraron una gran boda en Venecia, que publicó la revista ¡HOLA! en exclusiva mundial en septiembre de 2014. Un año después de su unión, el actor habló con Charlie Rose, de CBS This Morning , sobre su futuro como padre. -"Quiero decir, lo he pensado" -comentó-. "Me han preguntado mucho últimamente porque me he casado y estoy haciendo una película con niños en ella. ¡Deberías ver lo diferente y creativo que que me piden!" Recientemente George Clooney manifestó su entuasiasmo: "Va a ser una aventura. Y los dos estamos de acuerdo en recibir todas las aventuras que lleguen a nuestras vidas con los brazos abiertos. Así que mi mujer y yo estamos muy emocionados", revela el actor sin poder borrar la sonrisa de su rostro.