La cariñosa felicitación de Luis Figo a su hija Daniela, una belleza que cumple 18 años

Su niña se hace mayor. La hija de Luis Figo, Daniela, ha cumplido dieciocho años y el exfutbolista y su mujer Helen Svedin han recurrido a las redes sociales para dejarle una tierna felicitación. “¡Feliz 18 años mi amor! Estoy orgulloso de ti, ¡te deseo lo mejor!” escribió el deportista junto a una imagen con su hija. También una foto de las dos compartió Helen, una instantánea en blanco y negro con un “feliz cumpleaños mi amor” en la que se puede ver el gran parecido.

De hecho Daniela es una perfecta mezcla de rasgos de sus progenitores. Una larga melena rubia como su madre y los ojos oscuros de su padre la han convertido en toda una belleza. Ya se pudo comprobar que había heredado el estilo de su madre –durante años fue una modelo muy cotizada, considerada como una de las cincuenta mujeres más atractivas del mundo-, durante el baile de debutantes el pasado mes de diciembre. Quién sabe si su hija seguirá sus pasos, cualidades no le faltan, aunque su padre ha apuntado en alguna ocasión que primero quiere que sus hijas finalicen sus estudios antes de explorar este sector en caso de que quisieran hacerlo.

En el mencionado baile, acompañada por sus padres, Daniela se unió a las nuevas generaciones de la élites mundiales. Ella fue la única española que participó en esta edición, la 24ª, en la que había una notable presencia de aristócratas, jóvenes de la realeza, una bailarina o la hija de dos estrellas de Hollywood. París se vistió de largo una vez más para este tradicional evento.

Cumpliendo con la tradición y cuando llegó el turno de los padres, bailó con Figo, que no podía ocultar su orgullo y emoción. Daniela es la mayor de las tres hijas del futbolista y la modelo –sus hermanas Martina y Stella tienen 15 y 12 años- y echando un vistazo a su perfil de Facebook se puede comprobar que le apasionan los viajes, no falta a las vacaciones familiares con sus padres y hermanas, y que ha heredado de su madre también el amor por los caballos. En declaraciones a Le figaro, con motivo precisamente de ese baile, Daniela señaló cuál es su icono femenino de referencia: 'Mi madre, sin duda. Ella siempre me da el mejor consejo, es un modelo para mí".

