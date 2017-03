El momento incómodo de Shakira cuando le preguntan por el 'impulsivo' Piqué La cantante, que presentó el nuevo proyecto que ha hecho en colaboración con las fundaciones del FC Barcelona y La Caixa, fue preguntada por las polémicas que suele protagonizar Gerard Piqué con sus comentarios en las redes sociales

Con la mejor de sus sonrisas. Así es como Shakira responde siempre a todo, ya sean preguntas que sean más o menos de su agrado, y es que tiene a sus espaldas muchos años de experiencia y sabe cómo reaccionar en este tipo de situaciones. La artista ha vivido uno de los días más especiales de su vida al presentar su nuevo proyecto, para el que ha contado con la colaboración de la Fundación FC Barcelona y la Fundación Bancaria la Caixa. La intéprete de La bicicleta iniciará la construcción de una nueva escuela en su tierra, Barranquilla (Colombia), que será la séptima amparada por su fundación, 'Pies Descalzos'. "Invertir en la educación de los niños es mejor que ganar un Grammy", aseguró Shakira durante el evento, que se celebró en el Camp Nou.

La colombiana, que estaba radiante y se decantó por un total-look negro, habló de lo importante que es contar con el apoyo incondicional de su pareja, Gerard Piqué: "Como compañero, me apoya en todo. Es un encargado importante de mi bienestar, así como yo de del de él y de su alegría para que luego pueda proyectarla en el campo. Algo hacemos en casa...", dijo entre risas. "Comentamos todos los aspectos de nuestra vida y el trabajo es uno de ellos obviamente".

Shakira, que prefirió esquivar la propuesta de si se veía como 'primera dama' del club azulgrana en el caso de que Piqué fuera en un futuro presidente, no pudo evitar que le preguntaran por la última polémica que ha protagonizado el jugador. Siguiendo con el revuelo que suele protagonizar con sus comentarios en las redes sociales, los periodistas quisieron saber si ella le intentaba calmar y le animaba a que se lo pensara dos veces antes de publicar esos tuits que generan tanto revuelo: "Quizá no somos como parece. Quizá yo soy un poco más nerviosa y él es el que me da tranquilidad. Quién lo iba a pensar... pero Gerard es un hombre muy sensato, el más sensato que conozco. Es un hombre muy feliz y muy sano de aquí (dijo señalando la cabeza). O estoy muy enamorada, o es así", dijo entre risas.

Por el momento, parece que por su cabeza tampoco pasa la idea de ser presidenta de la fundación del Barça, ya que tal y como ella misma reconoció, ahora mismo no tiene tiempo para nada más. "Ya tengo mucho trabajo. Con dos hijos, que son dos pero parecen cuatro, y los millones de obligaciones que tengo, deberes con mi carrera, tengo mi propia vida... Ya estoy muy ocupada", aseguró.

El nuevo centro, cuya inauguración está prevista para el 2018, se pondrá en marcha gracias a la aportación de ambas fundaciones colaboradoras de 1,2 millones de euros para impulsar la Institución Nuevo Bosque, situada en el barrio de El Bosque, uno de los más conflictivos de la ciudad. "La educación es una obligación de la sociedad", confesó la colombiana, que estuvo acompañada por el vicepresidente del FC Barcelona, Jordi Cardoner, y el director del Área Comercial y Educativa de la fundación la Caixa, Xavier Bertolín.

"Yo viví las repercusiones de un país en conflicto, y me enorgullece ver que niños lastimados por la violencia, por las guerrillas o el narcotráfico estén acudiendo a la universidad", dijo emocionada al explicar los cambios positivos que ha experimentado su ciudad natal. Shakira señaló que la construcción de este centro educativo supondría para 2.000 niños el acceso a la educación y, sobre todo, "a valores cotidianos que no tienen, como la deportividad o el compañerismo".