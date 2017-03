Kim Kardashian y Kanye West asisten desolados al funeral de su pequeño sobrino El rapero y la celeb acudieron a dar el pésame a la familia de Avery en este difícil momento de dolor

La noticia del fallecimiento de Avery, de sólo un año y cuatro meses de edad, ha sobrecogido a la familia West-Kardashian, que vive con dolor el difícil momento por el que pasan los allegados del rapero, especialmente su primo, Ricky Anderson y su pareja, Erica Paige, padres del niño.

El célebre matrimonio, que se mostró desolado, asistía el pasado viernes al funeral del pequeño en Los ángeles. Vestidos completamente de negro, ofrecieron su apoyo a la familia.

VER GALERÍA

Esta noticia, habría afectado de manera personal a la ‘celeb’, que siente la pena de Ricky y Erica como si fuera suya debido a la poca diferencia de edad que se lleva con sus hijos. Según informaba una fuente cercana al portal Hollywood Life, “Kim está viviendo la muerte del sobrino de Kanye muy mal. El hecho de que un bebé pueda morir durmiendo, la ha estremecido”. Así la protagonista del reality ‘Keep up with the Kardashians’ estaría teniendo problemas para dormir por el miedo a que alguno de sus hijos, North o Saint, dejasen de respirar y, como consecuencia, habría decidido que los pequeños durmiesen con ella en la misma habitación. “Kanye la ha apoyado con todo eso, pero también está impactado por la súbita muerte de Avery”, declara dicha fuente.

VER GALERÍA

El pequeño Avery, que falleció el pasado 14 de marzo mientras dormía en su cuna, no presentó previamente signos de una enfermedad. “Hoy es el peor día de mi vida. He perdido a mi pequeño hombrecito pero al menos he ganado un ángel. Descansa en el paraíso. Te quiero mucho, hijo”, escribía junto a una imagen de su hijo el afectado padre en su cuenta de Instagram sólo días después de saber la trágica noticia.

VER GALERÍA

La madre del pequeño también quiso vivir su duelo compartiendo junto a sus seguidores imágenes y momentos de su hijo. “La vida es tan injusta. Te amo con todo mi ser y con este dolor insoportable tendré que encontrar la fuerza para hacer las cosas sin ti. Estoy agradecida para haber pasado casi 17 meses a tu lado. Me trajiste mucha felicidad y estoy orgullosa de como luchaste. Gracias por todas las risas, los cariños, los abrazos y los besos, me cuídaste de una manera que nadie jamás lo hará. Mi corazón estará roto por siempre. Te amo muchísimo, mami está contigo”, escribía de manera desgarradora.

El rapero y su primo Ricky tienen una estrecha relación e, incluso, trabajan juntos en el sello discográfico GOOD que West fundó en 2004.