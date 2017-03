Ella recolecta cientos de mochilas al año y la razón es increíblemente inspiradora

La vida de Lucero O’Brien se vino abajo el 30 de marzo de 2002, día en que su hermano Kevin, de 40 años, falleció en un accidente de moto. De él había aprendido mucho, pero algo que se le quedó en la mente fue el cómo siempre ayudaba a un indigente cuando se lo topaba en la calle. Para intentar superar el dolor de su pérdida, la mujer, quien hoy tiene 56 años, decidió hacer algo por los demás.

“Sé de qué forma el dolor puede tragarte, pero quería hacer algo bueno y mi hermano siempre tuvo corazón para los necesitados”, explicó a People la creadora del concepto Kevin’s House Backpacks for the Homeless, grupo con el que recolecta alimentos para las personas sin hogar para después colocarlas en mochilas y repartirlas por las calles de su natal Aurora, Colorado.

Durante todo el año, Lucero recurre a colectas, familiares y a su propio dinero para comprar todo lo necesario, incluyendo las mochilas y bolsas de dormir que va juntando en el garage de su casa y, desde que comenzó en 2004, ha logrado repartir mil 250 backpacks con alimentos y agua. Por supuesto, tiene un gran equipo detrás, pues cuenta con el apoyo de su esposo, sus tres hijos, una nieta de 10 años, su hermana y hasta su madre quien, aunque ya no sale de casa, compra todo vía Internet.

Claro, el detalle que tiene toda esta familia con las personas sin hogar tiene una historia que va más allá de Kevin pues, según confesó Lucero, su padre tuvo una época muy dura en la que vivió en las calles, por lo que les enseñó a respetar y ayudar a esa gente que, como él en algún momento, no cuenta con un hogar. “Mi papá era alcohólico y durante un tiempo no tuvo casa. Le ocurrieron muchas cosas cuando era niño y tú no sabes lo que hay detrás de cada persona, así que no puedes juzgar”.

El siguiente paso para Lucero es crear una casa hogar en la que puedan darle techo a esas personas y una de sus inspiraciones es el jardín que recuerda de su casa de la infancia. “Mi papá estaba muy orgulloso de ese jardín, le dio la confianza de que podía hacer algo positivo. Necesitamos darle a los homeless un propósito, ya sea jardinería, arreglar un auto o lo que sea. Necesitas animar su espíritu para que se levanten”.