Selena Gómez confiesa que sufrió 'bullying' durante los años que fue chica Disney

Selena Gómez vuelve a ser noticia. Las últimas revelaciones de la actriz y cantante no han dejado a nadie indiferente. Selena ha confesado al diario The New York Times que sufrió acoso durante los años que trabajó en la serie Los Magos de Waverly Place de Disney Channel. La joven, de 24 años, ha hecho esta confesión a raíz de convertirse en productora ejecutiva de una serie sobre acoso basada en el libro Por trece razones (Thirteen Reasons Why). Selena Gómez se ha hecho con los derechos del best-seller de Jay Asher, que narra la historia de una adolescente que se suicida a causa del acoso. "Creo que Asher entendió que yo sabía lo que significaba ser acosada. Fui a la escuela secundaria más grande en el mundo, que es el canal Disney. Y mi mamá tenía un montón de historias sobre bullying. Escuché sus historias mientras crecía. Ella es muy abierta al respecto", confesó la actriz al frente de esta serie para adolescentes dirigida por el oscarizado Tom McCarthy, director de Spotlight.

VER GALERÍA

Ahora, Selena es la productora ejecutiva de una serie basada en el libro que se emitirá en Netflix el próximo 31 de marzo, con Dylan Minnette y Katherine Langford como protagonistas. Por trece razones narra los motivos por los que la joven Hannah, estudiante de un instituto público de una pequeña localidad, se suicida después de meses atormentada. Su muerte es el punto de partida de una historia contada por ella misma a través de trece casetes que grabó antes de fallecer y que van dedicados a las personas que influyeron de una manera u otra en su decisión, con la intención de explicarles el porqué de su trágico final.

Selena Gómez ha contado también al respecto que sufre a diario las críticas en sus redes sociales, donde a veces "no puede evitar" mirar lo que le escriben. "Elimino la app de (Instagram) de mi teléfono al menos una vez a la semana. Te fijas en los comentarios negativos, y no son precisamente como 'eres feo'. Imagina por un momento todas las inseguridades que ya sientes por tí mismo, y ahora imagina que alguien te escribe un párrafo para señalar cada pequeña cosa, aunque sea física", confiesa la actriz que no tiene problema en hablar de los problemas que le generan las redes sociales, entre ellas Instagram en la que tiene 114 millones de seguidores.