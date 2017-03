La divertidísima reacción del Papa cuando una niña decide ‘robarle’ su solideo

Históricamente, el solideo es el casquete de los religiosos de alto nivel que solo se quitan ante Dios, pero para una pequeña niña en su primera visita al Vaticano fue el objeto de la travesura perfecta. La pequeña Estella vio una oportunidad ideal al conocer al Papa Francisco para ‘robarle’ su solideo, arrancando una franca carcajada al Santo Padre que se vio muy divertido con la simpática idea de la nena.

El video que ha dado la vuelta al mundo fue compartido por el padrino de Estella, Mountain Butorac, en él se puede ver a la nena en plena fechoría. Aunque para muchos el privilegio de acercarse hasta el Papa durante una de sus audiencias de los miércoles en la Plaza de San Pedro, para una niña de solo tres años puede no ser tan impresionante. Aun así, Estella logró colarse hasta la primera fila y personal del Vaticano pidió que la acercaran para que saludara al Pontífice; por supuesto, sin imaginarse lo que la pequeña tenía en mente.

Siempre cálido, el Papa Francisco tomó a la nena del rostro para darle un beso sin imaginar que este momento de descuido sería muy bien aprovechado por Estella para quitarle su solideo. Fiel a su personalidad relajada, el Papa no pudo evitar reír ante la travesura de la niña que con un gesto muy simpático regresó inmediatamente el casquillo al Pontífice. Sin duda, éste fue el momento más divertido de la audiencia, que dejó al Papa riéndose por unos momentos antes de poder continuar saludando al resto de los fieles.

El Papa Francisco y su más reciente escapada del Vaticano por las calles de Roma

El significativo regalo de Richard Gere al Papa Francisco

Sin duda, una experiencia inolvidable para la pequeña Estella que podrá contar divertidamente cuando crezca.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN