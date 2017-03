Este pequeño se animó a un arriesgado cambio de look, solo para que su amiguito dejara de llorar

Hay veces que por los amigos se tienen que hacer algunos sacrificios, sin importar lo pequeño que seas. Así lo demostraron un par de compañeritos del mismo salón, cuando uno de ellos recibió un feo corte de cabello que lo tenía muy triste. Ante las lágrimas de su amiguito, uno de los niños del salón decidió ponerle remedio, haciéndose exactamente el mismo corte, en una linda anécdota que su maestra, Jana Haustetter Angelucci, ha compartido en Facebook y que ha enternecido a miles de personas.

“Un niño pequeño de mi clase llegó a mi salón el jueves con un nuevo corte de pelo casi a rape y lo odió. Lloró todo el día, quería usar la gorra de su sudadera, etc. Lo mismo pasó hoy. Durante el tiempo de lectura, uno de mis otros niños se acercó a mí y me preguntó su podíamos ‘hablar en privado’”, escribió la maestra en el relato que ha sido retomado por el perfil Love What Matters.

“Me susurró: ‘Le voy a pedir a mi mamá que si me puede rasurar el pelo casi a rape como él para que no se sienta tan mal’”, a la maestra le pareció un lindo gesto pero no esperaba la sorpresa que recibiría días después. “Hoy llegó con el pelo corto y me dijo: ‘Tuvimos que esperar algunos días para que me lo cortaran, pero una promesa es una promesa aunque sea un poco tarde”.

En una clara muestra de empatía, este pequeño que va apenas en 2° grado demostró que a veces con el gesto más sencillo se puede hacer sentir mucho mejor a un buen amigo.