El tierno poema de un pequeñito con autismo que quiere que sepas cómo ve la vida

A lo largo de los años se ha buscado descifrar poco a poco el misterio que es el autismo. Con mucho trabajo de investigadores y papás se ha podido saber más sobre cómo es vivir la vida con algún espectro de esta condición, pero quién mejor que un pequeñito para explicar cómo es su realidad. Gracias a una tarea escolar, Benjamin Giroux ha escrito un poema que trata de explicar su vida con autismo.

Benjamin tiene 10 años y tiene Asperger, y en la escuela se le pidió escribir un poema con el título: “Yo soy”, para el que la maestra le dio las primeras palabras de cada frase. El resultado ha sido uno por demás conmovedor que ha dado la vuelta en las redes sociales.

“Soy raro, soy nuevo. Me pregunto si tú lo eres también. Escucho voces en el aire. Veo que tú no y eso no es justo. No me quiero sentir triste. Soy raro, soy nuevo. Pretendo que tú lo eres también. Me siento como un niño en el espacio. Toco las estrellas y me siento fuera de lugar. Me preocupa lo que los otros puedan pensar. Lloro cuando la gente se ríe, me hacen sentir pequeño. Soy raro, soy nuevo. Ahora entiendo que tú también lo eres. Digo: ‘Me siento como un náufrago’. Sueño con el día en el que eso esté bien. Trato de encajar. Espero algún día hacerlo. Soy raro, soy nuevo”, fueron las líneas que Benjamin escribió.

El poema escrito en el 2016 ha dado la vuelta al mundo y ha dado un vistazo a la vida de un chico como Benjamin. Con sus palabras, Benjamin ha creado el movimiendo #oddtoo dando a conocer que el 63% de personas con autismo ha sufrido bullying. Además de reforzar que al final de día, todos somos raros.