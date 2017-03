Liam Payne habla por primera vez de 'la mujer de sus sueños' El ex componente de One Direction solo tiene palabras de admiración y agradecimiento para su novia, Cheryl, con la que está esperando su primer hijo

"Francamente, tengo la novia más hermosa del mundo y es absolutamente increíble. Ha sido la mujer de mis sueños desde que era pequeño. Es un as". Estas son las palabras de un enamorado Liam Payne sobre su novia, la cantante británica Cheryl, que ha hablado por primera vez de su relación en una entrevista que ha concedido a la revista Rollacoaster. El ex componente de One Direction solo tiene palabras de admiración y agradecimiento para la que será la madre de su primer hijo, cuyo nacimiento sigue siendo todo un misterio, ya que aún no sabemos si se ha producido o no, ya que hay informaciones contradictorias.

"Es una persona maravillosa y es increíble tener a alguien que tiene que ver con tantas cosas, alguien que ha dado muchos más pasos que yo. Su carrera ha sido asombrosa. Lleva en la industria desde hace 14 años", ha dicho el artista sobre su chica, que sin duda está siendo muy importante para él mientras está preparando el lanzamiento de su primer disco en solitario: "Me apoya totalmente".

La pareja está viviendo un momento muy dulce, ya que además de que siguen tan felices y enamorados como el primer día, siempre recordarán el 2017 como el año en el que se conviertieron en padres por primera vez. "Somos super felices. Está siendo una etapa muy personal y valiosa para nosotros. Todavía estoy aprendiendo. Sólo tengo 23 años", ha confesado el artista.

Los rumores de embarazo comenzaron en otoño de 2016, cuando muchos aseguraban que Liam y Cheryl, de 33 años, iban a recibir la visita de la cigüeña. Sin embargo, no fue hasta finales del mes de noviembre cuando tuvimos la confirmación 'oficial' después de ver unas imágenes de la cantante presumiendo de curvas en la noche londinense. Ya era muy difícil esconder lo que era un secreto a voces y el pasado mes de febrero la cantante 'presentó' su tripita en una sesión de fotos impulsada por la organización benéfica 'The Prince's Trust' en colaboración con 'L'Oreal París con el fin de reforzar la autoestima de más de 10.000 jóvenes por todo Reino Unido.

La cantante y el ex de One Direction comenzaron su relación en febrero de 2016 pero ya se conocían desde 2008, cuando Liam acudió por primera vez a Factor X con 14 años, mientras Cheryl formaba parte del jurado, tenía 24 años. Fue a la segunda vez que se presentó cuando encontró la fama -a la primera fue eliminado por su corta edad- siendo uno de los elegidos para formar un grupo, el conocidísimo One Direction, que le ha llevado al éxito mundial. Casualidades de la vida, ella también también formó parte de una banda, Girls Aloud, con la que alcanzó la fama para después lanzarse en solitario.