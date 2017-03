Este pecesito no podía flotar, pero un ingenioso joven le creó una "silla de ruedas"

Pareciera que la historia de Disney, Buscando a Nemo, ha cobrado vida y se encuentra conmoviendo al mundo entero a través de las redes sociales. Este pecesito dorado ha robado nuestros corazones con sus tiernas imágenes difundidas en Twitter, en las que se le ve nadando con la ayuda de una "silla de ruedas" elaborada especialmente para él.

La historia se difundió a través de la cuenta de Taylor Nicole Dean, una dedicada protectora de animales que relató este peculiar caso. En su tuit, la joven cuenta que un cliente de su amigo -que trabaja en un acuario- llevó al pez para un pequeño chequeo médico. El pez dorado nadaba con dificultad y la mayor parte del tiempo se mantenía en la base de la pecera, sin lograr subir mucho a la superficie. Su dueño estaba seguro de que este comportamiento no era algo normal y acudió de inmediato al acuario para buscar un diagnóstico.

Al poco tiempo de observar al pequeño nadador, Derek descubrió que el problema se encontraba en su vejiga natatoria,un órgano lleno de gas que se encuentra por debajo de la columna vertebral y por el cual los peces pueden mantenerse a flote.

Al ver que una cirugía resultaba demasiado complicada, y el sacrificio del pecesito no era una opción viable, a Derek se le ocurrió la idea de fabricar una silla de ruedas que le permitiera al animalito mantenerse a flote. El joven unió unas suaves sondas a un pedazo de unicel y lo ajustó de modo que rodeara el cuerpo del pez dorado; en un video publicado en Twitter, se puede ver que en un inicio , el pequeñín no saca mucho provecho a su nuevo accesorio, sin embargo, después de unos segundos el pez se encuentra a flote y logra nadar sin dificultad alguna.

How wheelchair goldfish gets suited up for his day pic.twitter.com/AbwoOrpdRn