La foto que no deberías dejar de ver hoy

Si quieres comenzar el día con una sonrisa no dejes de ver esta foto. ¿Lo reconoces? Es Michael Fassbender, la estrella de Inglorious Bastards o Steve Jobs ha vuelto a demostrar porque es uno de los actores más deseados del planeta. Como si se tratara de un anuncio, Fassbender sale de un coche con camisa blanca entallada, gafas de sol y luciendo un torso del que solo unos pocos pueden presumir, para asistir a la premiere de su última película Song to Song en Austin, Texas. Una imagen de su día a día que nos ha dejado sin palabras y pone de manifiesto la clase y elegancia de uno de los hombres más sexys del planeta.

Con gafas o sin ellas, sonriente o serio, en la vida real o en la ficción, este actor de origen alemán posee un físico imponente y el carisma de las grandes estrellas y si no que se lo pregunten a su novia, Alicia Vikander, que puede presumir de estar junto al actor del momento. Con 39 años lleva una meteórica carrera a sus espaldas habiendo trabajado con directores de la talla de Quentin Tarantino, David Cronenberg, Ridley Scott o Terrence Malick. En 2016 estrenó hasta cinco películas, muchas de ellas grandes producciones, este año de momento ha rodado tres y un corto -Song to Song, Alien: Covenant y The Snowman, y el corto Prologue: Last Supper-, pero aún así logra sacar tiempo para disfrutar de lo que más le gusta y lo tiene claro. Entre promoción y promoción se escapa a Sudáfrica para ver a su novia que es Lara Croft en la nueva versión de Tomb Raider. ¿No es adorable?