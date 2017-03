Ruso, chino, árabe... ¡Ningún idioma se le resiste al hijo de Alejandro Sanz!

"Mi hijo de cuatro años habla cinco idiomas", dijo Alejandro Sanz en agosto de 2015 en El Hormiguero. El cantante presumía así del pequeño Dylan, "un chico muy avispado, que tiene una personalidad increíble y al que le gusta reírse mucho".

Alejandro educa a sus hijos, según el método Rainbow, en la escuela Rainbow Cultural Garden que ha montado su mujer, Raquel Perera, en Miami. Se trata de un sistema basado en el aprendizaje de siete culturas con sus siete idiomas. "Si algún día es Presidente del Gobierno por lo menos que hable algún idioma", bromeó el cantante en su charla con Pablo Motos. "Es un sistema educativo que piensa, con acierto, que de los cero a los seis años los niños pueden aprender todo lo que se propongan", añadió.

VER GALERÍA

Tal y como ha explicado en alguna ocasión, cada lengua supone una estructura diferente de pensamiento, por tanto, su hijo Dylan ya tiene cinco formas (español, inglés, ruso, chino y árabe) de enfrentarse a un problema y solucionarlo.

Y prueba de ello son estos vídeos, compartidos por Raquel en sus redes sociales. Si el niño ya hablaba así hace tres años -las grabaciones son de 2014- podemos afirmar que a día de hoy, es todo un políglota. ¡Dale al play! Nosotros nos hemos quedado con la boca abierta...

Sus comienzos con #ruso tbt #2014 #dyan #capitantapon #culturas #idiomas #aprendejugando #educaciontemprana @rainbowmiami #MasEsMas #lavidaesbella Una publicación compartida de Raki (@raquel_perera) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 10:25 PDT

Sus comienzos en chino #tbt2014 #dylan #capitantapon #educaciontemprana #culturas #idiomas #empatia #herramientas @rainbowmiami #MasEsMas #lavidaesbella Una publicación compartida de Raki (@raquel_perera) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 9:12 PDT

Alejandro y Raquel forman un tándem perfecto. Se conocieron en 2007 y en julio de 2011 dieron la bienvenida a Dylan. En mayo de 2012 se casaron en una ceremonia religiosa en la que también aprovecharon para bautizar a su hijo. La felicidad del matrimonio se multiplicó con el nacimiento de Alma en julio 2014. “Raquel es una mujer divina, muy especial, me ha enseñado muchísimo y espero que me siga enseñando durante mucho tiempo”, dijo el cantante en una entrevista concedida a la periodista Pepa Bueno.

Alejandro se desvive por sus cuatro hijos, de los que se siente muy orgulloso. "Se quieren muchísimo, se adoran, y yo estoy muy contento, doy gracias a Dios por mis cuatro hijos y no me arrepiento de nada. Tú les das la vida a ellos, pero la vida que te dan ellos a ti no es comparable. Cada uno con su personalidad y sus cosas…”, manifestó en dicha entrevista.

En su reciente visita a España, con motivo del concierto único que ofrecerá el 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón, el cantante contó que su hija Manuela (2001), fruto de su relación con Jaydy Michel, "tiene una voz muy bonita", aunque el que parece más encaminado a seguir sus pasos -"porque Dylan y Alma aún son muy pequeños"- es Alexander, el hijo que tuvo con Valeria Rivera en 2002. "Mi Alexander está aprendiendo a tocar el trombón, le gusta mucho el jazz, pero también el rap", añadió.