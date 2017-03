¡Toma dos! Esto es lo que tiene que decir el famoso profesor interrumpido por sus hijos sobre ese divertido momento

Luego de haberse convertido en el tema de conversación de prácticamente todo el mundo y de haber protagonizado uno de los videos más virales en lo que va del año, el Profesor Robert Kelly volvió a enfrentar una transmisión en vivo para la BBC, pero esta vez, estuvo acompañado de su esposa, Jung-a Kim, y sus dos hijos, Marion, de cuatro y James, de sólo 8 meses, quienes lo ayudaron a convertirse involuntariamente en una estrella del Internet. Juntos, hablaron sobre el incómodo momento que pasaron y en lo primero que pensaron tras acabar la llamada por Skype.

“Estábamos preocupados de que la BBC no volviera a llamarnos nunca, en realidad esa fue nuestra primer preocupación, que hubiéramos arruinado nuestra relación con ustedes” dijo el experto en política asiática que, mientras hablaba sobre temas relacionados con Corea del Sur hace unos días, fue interrumpido por Marion, quien entró a su oficina bailando en plena entrevista. Por cierto, durante esta nueva charla, tampoco pudo evitar ser “víctima” de su pequeña que, al parecer, posee una personalidad muy inquieta y alegre.

Claro, la otra protagonista del cómico clip fue Jung-a Kim quien, al percatarse que su niña no estaba cerca de ella mientras grababa a su esposo en la televisión, supo que había problemas y corrió a buscarla por el departamento. Debido al retraso de 20 segundos que hay en la transmisión, la mujer no pudo ver que Marion ya estaba adentro y que, instantes después, su hermano la seguiría a la oficina de papá.

“Al darse cuenta de lo que ocurría, entró corriendo a la habitación de la forma en que lo hizo… Es mi culpa completamente por no cerrar la puerta”, aseguró Kelly al periodista James Menendez, mismo que lo entrevistaba en aquella ocasión y que, quitando un poco de responsabilidad al profesor, aceptó que él también pudo haber hecho algo. “La verdad es que sí pude haber dado por terminada la entrevista, pero entonces la gente no tendría este divertido video”, comentó entre risas.

¡Hola papá! Cuando quieres ser serio en televisión en vivo, pero tus hijos no te lo permiten

Tras un fin de semana lleno de llamadas y alertas en sus redes sociales, tanto Kelly como su esposa explicaron que sus días han comenzado a estar más tranquilos y para ellos, lo más importante es que sus hijos se sigan sintiendo cómodos en su hogar. “No quiero que mis hijos piensen que no pueden entrar al cuarto, si te das cuenta, ella llega haciendo un pequeño baile, lo cual me hace pensar que estaba cómoda con hacerlo y no quiero que piense que no puede entrar a mi oficina en casa”, subrayó el especialista.