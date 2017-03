Este chico le propuso matrimonio a su novia durante 3 años sin que ella se diera cuenta

Solo una semana después de su primera cita, Candice recibió la primera carta que le escribiría Tim. La nota no parecía tener nada especial, solamente comenzaba con una letra más grande que el resto pero en ella se comenzaban a escribir las memorias juntos. Tres años y catorce cartas después, Candice descubriría el mensaje que las letras capitulares con las que empezaba cada epístola ocultaban: “¿Te casarías conmigo?”.

“Es muy difícil que me sorprendan, así que esto me tomó totalmente desprevenida”, contó Candice al Daily Mail. Para hacer de la propuesta un momento inolvidable –como si el que tu novio sepa que se casará contigo una semana después de comenzar a salir no fuera suficiente-, Tim llevó a Candice a un picnic a Watson’s Bay, el lugar donde habían tenido su primera cita.

Sorprendiéndola con una nueva carta al despertar y con un camino de rosas que la llevaría al lugar de la cita, poco a poco Tim fue preparándola para la gran pregunta. Sentados frente a las 14 cartas, leyeron una a una y recordaron detalles de los tres años que vivieron juntos, antes de que Tim descubriera su romántico mensaje.

Si todavía no crees que Tim es el hombre más romántico del mundo, tienes que saber que el día de su boda interpretó una canción que escribió cuando tenían solo dos meses de relación y la cual tenía guardada para el gran día. “Tim siempre es así. Es genuinamente un tipo romántico y considerado”, dijo la feliz novia que cuenta con el esposo más enamorado del mundo.