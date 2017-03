¿Va a ser padre de gemelos Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ha demostrado en numerosas ocasiones que vive por y para su hijo, Cristiano Jr., que a sus seis años se ha convertido en lo más importante para el aclamado futbolista. De hecho, tan feliz está el portugués con su faceta como papá que parece decidido a ampliar la familia.

Según informa hoy el diario británico The Sun, el deportista se convertirá "muy pronto" en padre de gemelos por gestación subrogada, si bien esta información no ha podido confirmarse todavía. Dicho medio, citando una fuente cercana a la familia del futbolista luso del Real Madrid, apunta que la madre de los bebés se encuentra en la costa oeste de Estados Unidos y ya está en avanzado estado de gestación.

"Cristiano y su familia están expectantes por conocer a los nuevos miembros del clan", indicó esta fuente. Además, añadió que aunque el jugador, de 32 años, "suele guardar silencio cuando se trata de su vida privada", en esta ocasión está tan ilusionado que no ha querido ocultar su emoción a los suyos, y "ha contado a sus seres queridos y amigos cercanos que los bebés llegarán muy pronto".

El futbolista ya había mencionado recientemente sus intenciones de tener más hijos. "¿Cinco o seis hijos? ¿Por qué no? Tengo las condiciones necesarias y quiero tenerlos", aseguró durante una entrevista a la revista FHM en 2015.

En aquel momento, comentó que todavía le faltaba "encontrar a la mujer adecuada". Actualmente, Cristiano Ronaldo mantiene una relación con la española Georgina Rodríguez, de 22 años. La revista ¡HOLA! descubrió su romance a finales de noviembre, y desde entonces la pareja ha sido fotografiada en multitud de ocasiones. El pasado mes de enero, Cristiano y Georgina posaron juntos en público por primera vez en los premios The Best, donde se dejaron fotografiar también junto a Cristiano Jr.

Fue en verano de 2010 cuando el futbolista anunció inesperadamente que había sido papá por primera vez. Lo hizo publicando el siguiente mensaje en las redes sociales: “Con gran alegría y emoción, informo que he sido padre de un niño. Ya que ella prefiere que su identidad no se revele, la madre del bebé y yo hemos acordado que mi hijo se quede bajo mi exclusiva tutela. No se dará más información al respecto y pido a todo el mundo que se respete completamente mi derecho a la privacidad (y a la del niño), al menos en temas tan personales como estos”.