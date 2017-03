Lucía Bosé y sus palabras más emotivas tras la muerte de Bimba La matriarca del clan admitió haber necesitado un mes para digerir el fallecimiento de su nieta

Tras el fallecimiento el pasado 23 de enero de Bimba Bosé, su abuela, Lucía Bosé, se sentaba en un plató de televisión para narrar el difícil momento que ha vivido. Digerir la muerte de su nieta no fue nada fácil, pero la matriarca del clan Bosé siempre ha sido una mujer de creencias y, en ese momento, aferrarse a ellas fue su salvación. “Ha sido durísimo. Estuve un mes encerrada. Mi dolor era mío y no quería enseñarlo”, confesaba ya recuperada y sonriente.

“No creo en la muerte, creo en el más allá. Bimba está en otra dimensión, en otro planeta…” admitía a los colaboradores del programa Sábado Deluxe. “Ha hecho un gran viaje, pero ha terminado de sufrir. ¿Por qué tenemos esa morbosidad de mantener aquí a los que queremos aunque estén sufriendo? ¿Por qué?". Y es que Lucía aún siente muy cerca a su nieta: "Está aquí ahora mismo, la veo que me sonríe todo el tiempo", admitía.

La madre de Miguel Bosé narraba en primera persona cómo se enteró aquel día de la dura noticia. Lucía se encontraba en los juzgados cuando ocurrió todo y la prensa decidió trasladarse hasta allí, un revuelo que ella no entendió al ser un juicio sin importancia “Casi me enteré de la muerte de Bimba por la prensa. Estaba en un juicio y nadie se acercaba a saludarme porque no se atrevían a decírmelo”, explicaba.

Pero la italiana no sólo habló de su nieta, sino de toda su familia. La actriz quiso dejar claro que en ningún momento su hijo le había negado ir a esa entrevista. “Miguel nunca me ha dicho no hagas eso. En mi familia podemos pelearnos, insultarnos, hacer de todo, pero cada uno hace lo que quiere”, sentenciaba de manera contundente.