'El amor en los tiempos de Twitter' Así se conocieron y pronto se darán el sí acepto

Debemos aceptar que la tecnología ha llegado a revolucionar cada aspecto de nuestras vidas, incluso las relaciones de pareja. Y aunque las opiniones respecto a esto puedan variar, una cosa sí debemos reconocer: la tecnología ha abierto nuestros horizontes y hoy por hoy tenemos la oportunidad de conocer a personas que quizás nunca hubiéramos encontrado de otra manera. Esta es la historia de Anuj Patel y Sumita Dalmia, ellos son la prueba viviente de que el amor sí puede estar al alcance de 140 caracteres.

Todo comenzó en el 2013 con un pequeño tuit de 92 caracteres que uso Patel para preguntar si alguien estaría dispuesto a acompañarlo a un espectáculo que tendría lugar en Atlanta, él contaba con un ticket extra y la manera más sencilla que se le ocurrió para encontrar acompañante fue por medio de esta red social. Curiosamente, Dalmia se encontraba buscando boletos para este evento, y gracias al hashtag que Patel utilizó, ella pudo dar con su mensaje, mismo al que respondió sin importarle que no se conocieran.

Lamentablemente, para ese entonces el joven ya había dado la entrada a alguien más, sin embargo esta aparente mala suerte no fue el final de la historia, sino el comienzo. Sin que ninguno de los dos lo planeara, poco a poco la relación comenzó a crecer y se fue volviendo más personal; de tuits pasaron a mensajes privados, luego a mensajes de texto que se convirtieron en llamadas y finalmente hubo un encuentro en persona.

"Honestamente no pensé que alguien me respondería, mucho menos alguien que no conociera", le confesó Patel a Mashable. "Realmente me sorprendió que alguien a quien no solamente no conocía sino que tampoco seguía encontrara mi tuit".

Desde ese momento, su amor no tuvo final y la relación se convirtió en algo más formal, por lo que después de dos años, Patel decidió que ya era momento de pedirle matrimonio a su amada. Para este increíble plan, Twitter fue de nuevo, el protagonista de esta gran historia de amor.

El novio realizó todo un plan que incluía a los seres queridos de Dalmia y con la ayuda de todos, creó un rally basado en pistas con el diseño de Twitter, bajo el hashtag #SumitaFindAnuj. "A cada lugar que iba me encontraba con una amigo que me recibía, me daba la siguiente pista y una rosa". Así lo cuenta Dalmia en su blog TweetHearts2016, un espacio dedicado a su loca y bella historia de amor.

Cada una de las locaciones tenía una historia relacionada con su noviazgo, y una a una la fueron acercando a su destino final: la azotea de un hotel donde su futuro prometido le esperaría de rodillas, con un enorme tuit impreso y la frase “¿Te casarías conmigo?”. Patel planeó todo con reloj en mano para que su propuesta sucediera justo en la puesta del sol a las 5pm de Atlanta.

Una gran historia de película, ¿no? Pues eso no es todo, ya que antes de subir en el ascensor, Sumita tuvo una última parada en un cuarto del hotel que su novio había reservado especialmente para ella. Dentro de la habitación, la feliz y espectante novia encontró sobre la cama un hermoso vestido, acompañado de unos tacones que combinaban a la perfección. Junto a su regalo se encontraba un tierno mensaje que le pedía cambiarse y subir al último piso -cabe resaltar que Patel le tiene pánico a las alturas- para recibir la mayor sorpresa del día, que ya todos conocemos.

Para acabar la noche, Sumita y su ahora prometido, se reunieron con sus seres queridos en uno de los salones del hotel, para celebrar con una cena privada su feliz compromiso.