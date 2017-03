FOTOGALERÍA: Athina Onassis pone en venta el que fue su 'nido de amor' con Doda Miranda Medallas, fotografías o ropa de hombre son algunos de los detalles que llaman la atención en las imágenes de la agencia inmobiliaria

Aunque perdió a sus familiares de forma prematura, Athina Onassis parece que ha heredado de ellos mucho más que su inmensa fortuna. La discreción y el hermetismo que caracterizaron al magnate griego Aristóteles Onassis son los mismos de los que siempre ha hecho gala su nieta. Poco se conoce del proceso de divorcio que mantiene abierto con Doda Miranda, sin embargo ahora podría estarse escribiendo un nuevo capítulo que se ha dado a conocer en una agencia inmobiliaria.

VER GALERÍA

DESCUBRE EN ESTA GALERÍA TODOS LOS RINCONES DE LA CASA

Según el portal Page Six, de New York Post, Athina ha puesto a la venta la mansión que compartió durante los dos años de matrimonio con el jinete brasileño. Una propiedad en la lujosa Wellington, ubicada en Palm Beach, Florida y por la que pide 3.25 millones de dólares.

En el momento de la compra, en el año 2015, el portal especializado en información mobiliaria, The Real Deal, publicó –según los registros del Condado- que la única descendiente del armador griego había adquirido esta propiedad en el 3173 de Blue Cypress Lane por 2 millones de dólares y los terrenos que la rodeaban por 1.25 millones más con el fin de tener más privacidad.

VER GALERÍA

En las imágenes de la inmobiliaria Realtor.com se puede ver está espectacular casa y en sus fotos llaman la atención unos cuantos detalles. El armario está lleno de ropa de hombre: chalecos, camisas, gorras o pantalones. Además en uno de los despachos todavía cuelgan medallas y en la casa se puede apreciar alguna fotografía de competiciones hípicas.

VER GALERÍA

“Hoy solo quiero recuperar lo que gané, premios en especie y patrocinios. Dicen que quiero la mitad de su fortuna, pero nada que ver. Me casé con una total separación de bienes por opción mía. Solo quiero mis premios y los caballos de mi hija, incluso con mis caballos me he dado por vencido. Quiero recuperar lo que trabajé y conseguí”, dijo Doda Miranda el pasado enero durante la primera entrevista en la que ha hablado del final de su matrimonio.

VER GALERÍA

Esas declaraciones el jinete las hizo ante el periodista y presentador Amaury Jr. en el programa en el que trabaja como reportera su nueva novia, Denize Severo. “Estoy muy feliz de este nuevo comienzo en mi carrera y en mi vida sentimental, fue un regalo de Dios conocer a Denize en octubre, estamos saliendo y estoy muy feliz”, afirmó Doda, que desde finales de año presume de este amor junto a la periodista y modelo a la que conoció mientras ella informaba sobre un evento hípico en el que él participaba.

VER GALERÍA

La que durante años fue "la niña más rica del mundo" y el deportista se separaron la pasada primavera tras once años de matrimonio. En agosto Page Six publicó que ella había contratado a uno de los mejores abogados de divorcios del mundo, el que había representado a Ivana Trump en su disputa con Donald Trump, y un mes después el jinete brasileño dio a conocer la disputa que mantienen por la custodia de Cornetto K, el caballo purasangre con el que competía Doda.

La inusual historia de amor de una heredera atípica, la última de la familia Onassis

El beso con el que Doda Miranda confirma su nuevo amor

Fin de la tregua: Athina Onassis y Doda Miranda, enfrentados por un caballo