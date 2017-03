David Bisbal y Rosanna Zanetti viven su particular 'sueño americano' El almeriense aprovechó un descanso en sus compromisos laborales para pasear con su novia por una de las zonas más emblemáticas de la ciudad

David Bisbal y Rosanna Zanetti siguen llevando su amor por medio mundo. El almeriense está aprovechando al máximo su estancia en Estados Unidos y compagina su agenda profesional, llena hasta los topes, con ratos libres para disfrutar en la mejor compañía. Y es que, claro, Rosanna se ha unido a él en esta escapada americana en la que de nuevo han llenado su álbum de recuerdos de momentos inolvidables. Después de ver al intérprete en la fiesta de Elton John en Los Ángeles, una de las citas más habituales tras la entrega de los Oscar, David ha compartido con sus incondicionales algo que también le hace mucha ilusión.

“¡Un abrazo muy fuerte desde el legendario edificio de Capitol Records! ¡Grabar aquí es un sueño y se siente toda la magia que se ha creado a nivel musical a lo largo de la historia!” escribió el artista junto a una imagen en la que se le ve trabajando. Este sello, fundado a mediados del siglo XX y propiedad de Universal, ha trabajado con artistas como los Beastie Boys, Beatles, Beach Boys, Garth Brooks o Duran Duran. Sin embargo, no todo son obligaciones, hay que tener tiempo también para despejarse y descubrir Los Ángeles, para lo que contó con la compañía de Rosanna, su novia.

Como dos turistas más se acercaron a una de las zonas más conocidas de la ciudad, Venice Beach, un lugar en el que se dan cita deportistas, artistas, aficionados al skate... y todo un abanico de personas de distintas partes del mundo. Un ambiente perfecto para relajarse y dejarse bañar por el sol. “Casual with my Love and partner in crime! (se podría traducir como "con mi amor y compañero en el delito”)" escribió Rosanna en una imagen que se les ve en el paseo. Una auténtica springbreak, como ella señala, algo así como una “escapada de primavera” (así llaman los estudiantes a los días de descanso que se hacen en esta temporada), para dos.

Desde que sus caminos se cruzaron, se cumple ahora un año –en abril de 2016 la revista ¡HOLA! publicó las imágenes exclusivas que confirmaban su relación-, la pareja no se ha separado. Ella se ha adaptado a la vida del almeriense y le acompaña en sus compromisos, siempre que los suyos propios como modelo se lo permiten. En su reciente aparición en el programa de Bertín Osborne, Bisbal repitió lo que ha dicho ya en varias ocasiones: que Rosanna es “su versión en femenino” y aseguró que, aunque sin planes de boda, sí que le gustaría tener más hijos porque se encuentra “en un momento muy feliz”.