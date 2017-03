La conmovedora despedida de los alumnos a su profesor que, tras 31 años de trabajo, ha decidido jubilarse

Tres décadas de enseñanza le han dejado grandes recuerdos a Luiz Antonio Jarcovis, un profesor de ciencias que, con 64 años, ha decidido jubilarse. Por supuesto, en todo ese tiempo de trabajo vio pasar decenas de generaciones y gracias a su amor por enseñar, marcó a los jóvenes a los que impartió clase y ahora, sus últimos alumnos lo han despedido como se merecía.

El video del conmovedor momento fue compartido en Facebook por Mónica Matta, directora de la Escuela Almirante Custodio en Sao Paulo, Brasil. De hecho, fue ella quien planeó todo y organizó que, justo en el momento en el que el profesor salía de su salón por última vez, toda la escuela estuviera en los pasillos para brindarle un enorme aplauso.

Ante el detalle, Jarcovis no pudo contener las lágrimas de la emoción y comenzó a abrazar a algunos de sus alumnos, quienes también lucían tristes al tener que despedirse de él. Durante los más de dos minutos que dura el clip, no paran los aplausos, razón suficiente para que ya haya sido reproducido más de 1 millón de veces. Además, gracias a él, hemos podido conocer a este hombre, quien no tuvo un camino sencillo para cumplir su sueño de enseñar.

“Mis padres eran agricultores y no tenían educación. Eran prácticamente analfabetos, les debo mucho a ellos”, contó el maestro a la BBC. Ahora, con esta tierna despedida, sabe que ni su esfuerzo o el de sus padres fueron en vano, ya que siente que ha dejado algo importante en las mentes de los chicos a los que ha tenido la oportunidad de impartir clase. “Fue muy emocionante, yo sabía que les caía bien, pero no esperaba nada. Tengo certeza de que hice mi parte, eso es lo que siempre les dije en el salón: cada uno tiene que hacer su parte”.