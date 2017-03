Jax estaba seguro de que confundiría a su maestra si se cortaba el pelo como su mejor amigo

El pequeño Jax se ha convertido en toda una sensación en la red y es que ha demostrado cómo es vivir la vida sin diferencias ni prejuicios. El niño de cinco años le pidió a su mamá que le cortara el pelo como su mejor amigo, Reddy. Con una travesura en mente, le parecía divertidísima la idea de que su maestra no pudiera distinguirlos, porque se verían igualitos. Lo que nunca consideró Jax, es que mientras él es caucásico, Reddy, quien viene del Congo, es negro.

“Esta mañana Jax y yo estábamos discutiendo su pelo rebelde. Le dije que necesitaba un corte este fin de semana. Dijo que quería que le rasuraran el pelo muy corto para que se pudiera ver como su amigo Reddy. Dijo que no podía esperar ir a la escuela el lunes con su pelo como Reddy para que su maestra no pudiera distinguirlos. Le parecía divertidísimo confundir a su maestra con el mismo corte de pelo. Aquí hay una foto de Jax y Reddy del programa de navidad. Seguramente verán el parecido. Si esta no es una prueba de que el odio y el prejuicio son enseñados, no sé qué es. La única diferencia que Jax ve entre ellos dos es su pelo”, escribió Lydia, la mamá de Jax, en su cuenta de Facebook.

“Me llamó la atención que Jax ni siquiera se dio cuenta de que Reddy es de otro color”, contó la mamá a KSLA. “Cuando describe a Reddy nunca lo menciona. Pensé que con todo el odio que hay en el mundo podemos tomar una lección de un niño de cinco años”, dijo la orgullosa mamá.

Lo mejor es que Jax ya tiene su nuevo corte y seguramente él y Reddy ya están haciendo travesuras a su maestra.