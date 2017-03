Orlando Bloom y Katy Perry han tomado una decisión, pero esta imagen ya nos hace dudar Después de un año juntos, la pareja se ha tomado un tiempo pero el actor ha publicado una foto en redes sociales algo sospechosa

¿Se acabó el amor? Katy Perry y Orlando Bloom ya no están juntos y han decidido darse un tiempo. Así lo han explicado sus representantes en un comunicado que han enviado a diferentes medios, como People o US Weekly: "Antes de que los rumores o falsas informaciones estén fuera de control, podemos confirmar que Orlando y Katy se están tomando un espacio respetuoso y cariñoso en estos momentos".

Es algo que ha sorprendido a muchos ya que tan solo hace unas horas que la pareja fue fotografiada en una de las fiesta que se celebraron después de la gran noche de los Oscar. Como viene siendo habitual en ellos, la cantante, de 32 años, y el actor, de 40, posaron por separado al llegar al evento (ella lo hizo acompañada de su amigo Derek Blasberg), sin embargo, una vez dentro no tuvieron problema en que les hicieran una foto juntos. Eso sí, algunos testigos que coincidieron con ellos han asegurado a la revista People que no pasaron mucho tiempo juntos: "Katy no pasó mucho tiempo con Orlando. Posaron para la foto pero eso fue todo".

Horas después de confirmarse la noticia de su ruptura, Orlando nos ha despistado a todos publicando en su perfil personal de Instagram una foto en la que aparece con el perro de la cantante. "Un enorme corazón", es el mensaje que acompaña al post, que ha superado los 68.000 'me gusta' y lleva más de 1.000 comentarios. De hecho, muchos de sus seguidores más incondicionales le han escrito preguntándose qué significa esta imagen y qué quiere decir con ella.

La pareja ha puesto punto y final a algo más de un año de relación en la que siempre se han mostrado muy discretos y no han gritado su amor a los cuatro vientos, aunque últimamente tampoco se escondían. De hecho, no sólo les hemos visto irse juntos de vacaciones, sino también mostrando su lado más solidario en Navidad o acudiendo juntos a una gala que organizó UNICEF el pasado mes de noviembre y en la que la intérprete de Chained to the rhythm lució un llamativo anillo que hizo saltar todas las alarmas sobre un posible compromiso.

Fue a finales de mayo de 2016 cuando Perry y Bloom hicieron 'oficial' su relación en las redes sociales compartiendo una simpática imagen en el Festival de Cine de Cannes. “No están comprometidos todavía pero van en camino de hacerlo”, aseguró una fuente a la revista People, que también asegura que el actor “piensa que ella es increíble en un millón de sentidos”. “Él quiere sentar la cabeza con Katy y tener más hijos. No ha estado con una chica en serio desde Miranda”, afirmaba la misma fuente. Sin embargo, al parece la cantante (que se divorció del cómico Russell Brand a finales del 2011 tras un matrimonio que duró catorce meses) prefería ir con pies de plomo: “Katy no quiere tomar decisiones de forma precipitada, y menos aún sobre un asunto tan delicado como el del matrimonio, hasta que no esté totalmente segura de que está haciendo lo correcto”. ¿Habrá sido ese el motivo de su ruptura? ¿Volverán a estar juntos después de darse un tiempo?