Tienes que escuchar a esta nena de 4 años cantando con una nominada al Oscar

Claire Ryann Crosby se ha convertido en todo un fenómeno en la red. Y es que esta pequeñita de 4 años es toda una estrella cantando con su papi sus canciones favoritas de princesas. Aunque Claire se transforma en todos sus personajes consentidos para interpretar sus canciones, hasta ahora. La nena fue acompañada de su fiel guitarrista (su papi) a los estudios de Disney para poder cantar con Auli’i Cravalho.

La joven no es otra sino la cantante que dio vida al personaje de Moana y que en la pasada entrega de los premios Oscar fue responsable de interpretar How Far I’ll Go. Fue precisamente este inspirador tema el que Claire y Auli’i cantaron juntas, por supuesto, acompañadas por la guitarra de Dave (el papá).

Ha de mencionarse que el tema no es uno sencillo, no por nada fue nominado como Mejor Canción en los Oscar. Pero, sorprendentemente, la nena que se volvió famosa por cantar los temas de La Sirenita, logra interpretarla sin ningún problema.

En definitiva, lo mejor del video es ver la carita de Claire sorprendida de tener tan cerca a una “princesa verdadera”. La nena, de mirada inocente, no puede dejar de ver a Auli’i, quien tiernamente le hace gestos de apoyo a lo largo del video. Acostumbrada a ser la protagonista de todas sus canciones que inundan su canal de YouTube, esta vez Claire demostró que es muy buena haciendo duetos.

Claire y su tierna interpretación de ‘You Got a Friend in Me’ te encogerá el corazón

VIDEO: Esta pequeña te enamorará con su interpretación de un tema de ‘La Sirenita’

Si al cantar You’ve Got A Friend In Me, Claire se ganó los corazones de los cibernautas, esta vez logrará arrancarte una sonrisa con esta linda canción.