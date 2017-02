¿Por qué este hombre sigue teniendo detalles tiernos con su ex? Su explicación te hará darle la razón

Muchas relaciones no siempre terminan bien, pero hay otras en las que la amistad prevalece, sobre todo, cuando hay hijos de por medio. Sin embargo, Billy Flynn va más allá con el trato que tiene con su ex pareja a quien, recientemente, le compró flores el día de su cumpleaños, además de haber ayudado a hacerle el desayuno, algo que muchos de sus familiares y amigos cuestionaron.

Ante los comentarios, el hombre originario de Boston, decidió explicar sus motivos de una manera contundente. “Es muy común que me pregunten por qué sigo haciendo cosas por ella, algo que me molesta”, comienza el texto de Billy, quien tiene dos pequeños hijos al lado de su ex.

“Estoy criando dos niños. El ejemplo que les doy de cómo tratar a su madre va a formar significativamente el cómo vean y traten a otras mujeres y afectará su percepción de lo que es estar en una relación”, continúa el papá que, con su post, ha conseguido más de 725 mil likes en la página de Facebook Love What Matters. “Entonces, si no estás moldeando un comportamiento de buenas relaciones en tus hijos, hazlo, sé el ejemplo, esto es más grande que tú”.

Con esas palabras, el orgulloso padre ha demostrado que cualquier diferencia que haya tenido con su ex en el pasado es diminuta en comparación con la responsabilidad de criar niños que sepan que, aunque la relación de sus padres no funcionó, no tiene que ser igual para ellos cuando crezcan. “Críen buenos hombres, mujeres fuertes. Por favor, el mundo los necesita, más ahora que nunca”.