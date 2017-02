Esta cajera decidió ayudar con la cuenta de una familia necesitada

Ashley Jordan y su esposo Michael tenían que hacer otro temido viaje al súper. Lo que puede parecer una tarea de lo más común es todo un reto para este matrimonio y sus tres hijos, pues debido a su situación económica y el gran tamaño de su familia, siempre tienen un poco de dificultad pagando la cuenta. Afortunadamente, en una noche especial, la familia recibió la ayuda de una cajera que les demostró que todavía hay mucha gente buena en el mundo.

“Mi esposo y yo fuimos al Walmart de Garners Ferry Road en Columbia, SC. Era otra temida salida de compras tratando de comprar víveres para una familia de 5. Compramos tanto como pudimos con el sueldo de mi esposo, pues yo soy ama de casa. Literalmente nos da pánico ir a Walmart a comprar, porque el cheque entero de mi esposo se va en comprar víveres para nuestra familia. Mientras mi esposo y yo estábamos poniendo todas nuestras cosas en la banda para que nos cobraran, nuestra hija pequeña estaba con nosotros. Estaba muy inquieta y cansada, se quería dormir. La mayoría de las veces las cajeras no platican conmigo pero esta vez, la chica era muy amable”, narra Ashley en un post de Facebook.

“No me puedo acordar exactamente qué me dijo pero fue algo así como: ‘¡Debe de tener una familia grande porque lleva muchas cosas!’. Le respondí que sí. Me dijo el total y empecé a buscar en mi cartera para tratar de juntar todo el dinero. Me sonrió y me dijo: ‘Parece que necesitan una bendición esta noche chicos’”.

Sin entender qué pasaba, Ashley vio cómo la cajera daba la vuelta a la caja y volvía para mostrar que el total de la cuenta se había reducido a la mitad. “Esta dulce mujer que no me conocía ¡pagó por la mitad de mi cuenta!”, narra Ashley. Completamente agradecida, pidió el nombre de la cajera y se tomó una foto con ella para compartirla en redes. “Muchas gracias Sharnique Dasant, en verdad eres una bendición y nunca sabrás cuánto nos ayudaste y cuánta fe has devuelto a nuestros corazones”, escribió Ashley en forma de agradecimiento a esta sencilla pero significativa acción.