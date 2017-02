¿Cómo decir ‘te amo’ por primera vez tras 67 años juntos? Él rentó un rascacielos y lo hizo de forma espectacular

Por increíble que parezca, Qiao Dewei jamás le había dicho a su esposa, Lu Shixiu, que la amaba, a pesar de llevar juntos 67 años. Sin embargo, este San Valentín, el hombre de 84 años tuvo el detalle más increíble con su mujer y, con la ayuda de un rascacielos de 218 metros de altura reveló lo que sentía.

La pareja, originaria de Hangzhou, en China, celebró esta fecha tan especial en The Hangzhou New Century Grand Hotel, edificio en el que el hombre rentó por 50 mil dólares (casi un millón de pesos) una suite, la cual prepararon con sábanas rojas y pétalos de rosa en la cama, según contó el portal de noticias Shina. Ella, se vistió para la ocasión con un el vestido de novia que no pudo usar el día de su boda y, en su silla de ruedas, fue llevada hasta el lugar desde donde disfrutaría mejor su sorpresa.

Qiao hizo que en la fachada del hotel se proyectara la leyenda “I (corazón) U”, es decir, “te amo”, mensaje que no sólo recibió ella, sino que se alcanzó a ver en gran parte de la ciudad. Emocionados, compartieron un tierno beso, el cual quedó inmortalizado en una foto que ahora se ha hecho popular en Twitter, al igual que la del enorme edificio iluminado de esta forma tan romántica.

Así, tras más de 50 años juntos, Lu ha visto (y seguramente, escuchado) las palabras que su esposo no había pronunciado en todo este tiempo pero que, tal vez, había demostrado con cada una de sus acciones. Sin duda, una velada romántica que ellos recordarán como suya, pero que inspirará a muchas otras parejas.