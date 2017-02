Si tú te quejas por el tráfico, este señor camina casi tres horas diario a su trabajo con una sonrisa

El tráfico, despertarse temprano y los temidos lunes, son recurrentes en la lista de quejas de aquellos quienes trabajan. Pero hay personas que se enfrentan a retos mucho mayores y menos mundanos, y lo hacen con una sonrisa, como Patrick, quien todos los días recorre a pie casi 3 horas de camino para poder llegar a su trabajo. Lo mejor es que lo hace con una enorme sonrisa, como descubrió el policía que dio a conocer esta historia.

“Nos gustaría presentarles a alguien que es la definición de ética laboral y dedicación. Su nombre es Patrick. Él camina 15 millas todos los días, cinco días a la semana, a Braum en donde trabaja. Esa caminata toma casi tres horas. Para Patrick, de 52 años, que lleva haciendo esta caminata por siete meses, todo se trata de compromiso”, comienza el mensaje que ha sido replicado en la página de Facebook Love What Matters.

“No puedes mantener tu puesto si no vas a trabajar”, explica, “Solía trabajar en el Braum de Plano pero me transfirieron porque necesitaban ayuda allá. Dije: ‘está bien’, mi compromiso es con ellos, tengo que estar en el trabajo, así que estaré ahí sin importar lo que cueste. Compromiso. Haces un compromiso con tu trabajo de estar ahí todos los días. Esperan que estés ahí todos los días. No hay excusas”.

El fin de semana, el Oficial Branson del departamento de policía de McKinney encontró a Patrick caminando y después de escuchar su historia, no solo lo llevó a trabajar, sino que quiso compartir su historia. Según contó, lo mejor es que el hombre iba con la mejor actitud camino al trabajo. “Mis hijos van a saber de Patrick, mis nietos van a saber de Patrick, todos deben saber de Patrick”, y es que en definitiva, este señor ha llevado a otro nivel la palabra compromiso.