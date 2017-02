‘Woohoo!’ Este homeless obtuvo un trabajo y su festejo se ha hecho viral gracias a un video

Este hombre sin hogar ha recibido la que, probablemente, sea la mejor noticia en mucho tiempo. Tras varios meses ayudando en una fábrica de ventanas y puertas, el gerente le informó que al fin podía ofrecerle un empleo fijo, lo que seguramente le cambiará la vida. Al salir del lugar, no pudo evitar celebrar sin saber que las cámaras de seguridad lo estaban captando.

Ahora, el pequeño clip en el que se le ve levantando los brazos en señal de triunfo y saltando de alegría ha sido compartido en Youtube y el encargado de subirlo fue Aaron Doyle, uno de los nuevos compañeros de trabajo de este hombre quien, sin tener nada, todos los días se le acercaba para ofrecerle un poco de la comida que llevaba consigo. “Tomando en cuenta que no sabe de dónde vendrá su siguiente comida y no come como debería, cada mañana me ofrecía una barra de chocolate y algo de su café”, contó Aaron a The Mirror.

Tras ver el video de la celebración de su amigo, de quien no dio nombre, sintió la necesidad de compartirlo en redes sociales, en donde ya tiene más de 67 mil reproducciones. “Su reacción mientras se iba no tiene precio”, comentó Doyle. Según sabe, el ‘homeless’ se encuentra ahora en un refugio cercano a donde trabajan y cada mañana pasa a la iglesia en donde le regalan un poco de comida.

Aun así, su actitud ante la vida y la generosidad que tiene con él cada mañana hizo que le tomara cariño y claro, que se alegrara de esta nueva oportunidad que tiene en la vida para un futuro menos incierto. “Podría parecer nada para muchos, pero a mí me ganó”, comentó Aaron sobre la alegría de este hombre que aparece en el video.