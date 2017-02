La madre de George Clooney cuenta cómo se enteró de que iba a ser abuela: 'Será un gran papá' La pareja está esperando gemelos y, según su amiga y presentadora Julie Chen, nacerán en junio

Nina Clooney, madre del actor George Clooney, ha sabido que a sus 78 años volverá a ser abuela. Desde que se revelase que Amal y el actor de ‘Ocean's Eleven’ iban a ser padres de gemelos, amigos del matrimonio han hablado de la noticia. Ahora es la propia madre del intérprete la que ha declarado a US Weekly que su hijo será “un gran padre”.

La ex reina de la belleza explicó como su hijo y su nuera le dieron personalmente la feliz noticia al matrimonio Clooney. "Estamos muy contentos por George y Amal, no puedo imaginar a dos personas que puedan ser mejores padres. Estuvimos con ellos y nos lo contaron. Estábamos todos juntos y fue un momento adorable", declaró.

Desde que la pareja se diese el ‘sí, quiero’ en 2014 en una emocionante ceremonia celebrada en Venecia, la madre del actor estaba convencida de que tanto Amal como George Clonney serían unos padres perfectos.

El actor, de 55 años, y la abogada de derechos humanos, de 39, serán padres primerizos, pero Nina confía en que harán un gran equipo: ¡Creo que va a ser genial! Y ella será una gran madre”, confiesa.

La noticia que confirmaba los numerosos rumores llegó el pasado 9 de febrero, cuando su amiga Julie Chen, presentadora del programa The Talk, de la cadena CBS anunció: "Beyoncé no es la única estrella que está esperando gemelos. Hay que felicitar a George y Amal Clooney". "Lo que hemos averiguado y que nadie más sabe, es que nacerán en junio", añadió.

Matt Damon, íntimo amigo de Clooney, también ha confesado cómo se enteró de su embarazo. "Estaba trabajando con él el pasado otoño y me llevó a un lado del set. Cuando me lo dijo casi me pongo a llorar. Estoy muy feliz por él", ha dicho a Entertainment Tonight Canadá. "Ella es alucinante, es una mujer extraordinaria. Le ha tocado la lotería. Van a ser unos padres impresionantes. Esos niños tienen suerte", añadió el actor.